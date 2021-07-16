Марта Костюк взбудоражила фантазию в слишком откровенном облегающем наряде

Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta/

Спортсменка Марта Костюк после отпуска вернулась к тренировкам. Но пока что впечатления от пляжа и солнца не отпускают, и девушка продолжает делиться с поклонниками соблазнительными кадрами своей фигуры.

Марта Костюк побаловала фанатов снимками в спортивной форме и леггинсов или спортивных брюк и крошечного спортивного лифчика.

Наряд очень выгодно облегает ее накачанные формы, и подчеркивает грудь.

"Хорошего дня!", - написала Марта, задорно улыбаясь в камеру.

Кроме того, она показала не виданное ранее фото с моря в белом купальнике, сводя с ума всех сексуальными формами.

"Вот, где я хотела бы быть", - написала она.

Напомним, что Марта Костюк случайно засветила грудь в крошечном бикини во время отдыха с близкими.