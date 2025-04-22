Мария Бурмака показала "ужасные" фото с единственной дочерью

На днях наследница Бурмаки отпраздновала 30-летие.

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Мария Бурмака новости - певица показала фото с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mariaburmaka

Вкратце:

Дочери Марии Бурмаки исполнилось 30 лет

Звезда поздравила Ярину серией редких фото из домашнего архива

Украинская певица Мария Бурмака в 1995 году в браке с продюсером Дмитрием Небесийчуком родила дочь Ярину. Сегодня девушка - уже взрослая, и старается избегать публичности, к которой привыкла с детства из-за популярности матери.

Однако Бурмака время от времени все же нарушает приватность дочери. Например, чтобы поздравить ее с Днем рождения. Недавно на странице артистки в Instagram появилась серия фото с Яриной - в детстве и сейчас.

видео дня

"С Днем рождения, доча", - подписала фото Мария Бурмака. Ярина Небесийчук, хоть и не была довольна подбором кадров, за поздравления поздравления поблагодарила маму в комментариях. "Ужасные фото, но спасибо, мам", - пишет девушка.

Также в комментариях к поздравлениям певицы присоединились ее подписчики чтобы пожелать единственному ребенку Бурмаки всех благ.

Мария Бурмака новости - певица показала фото с дочерью / instagram.com/mariaburmaka

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Кто такая Мария Бурмака? Мария Бурмака - украинская певица, активистка, телеведущая. Народная артистка Украины (2009) и одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус". На сцене с 1989 года, выпустила 15 музыкальных альбомов.

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