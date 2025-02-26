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Маричка Падалко показала эксклюзивные кадры со своим мужем-военным - причина

Элина Чигис
26 февраля 2025, 13:22
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Маричка Падалко обратилась к мужу-военному.
Маричка Падалко
Маричка Падалко поздравила мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маричка Падалко

Кратко:

  • Маричка Падалко обратилась к мужу
  • Ведущая показала видео с их розписи

Украинская ведущая Маричка Падалко поздравила мужа – экс-депутата и военнослужащего ВСУ Егора Соболева с 15-й годовщиной свадьбы.

На своей странице в Instagram Падалко опубликовала архивное видео со дня регистрации их брака.

видео дня

"Сегодня у нас обоих день рождения. В этот день 15 лет назад мы официально стали мужем и женой", – отметила ведущая.

Также Маричка поделилась, что режиссер Борис Долина стал единственным свидетелем на церемонии, а сейчас он вместе с Соболевым защищает Украину от российских оккупантов на фронте.

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Маричка Падалко - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что украинская телеведущая Маричка Падалко, поделилась трогательным видео, как ее дочери встретились со своим отцом Егором Соболевым, который служит в ВСУ.

Также телеведущая Маричка Падалко в эфире программы ЖЗЛ, которая выходит на 1+1, рассказала о том, как началась война и о том, как справлялась их семья с этой ситуацией.

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Кто такая Маричка Падалко?

Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

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