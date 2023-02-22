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Марго Робби рассказала про травмы после постельных сцен с Леонардо Ди Каприо

22 февраля 2023, 03:40
Робби вспоминает, что близость с ее киномужем оставила на ее теле тысячи болезненных порезов.
Марго Робби, Леонардо ДиКаприо
Марго Робби и Леонардо ДиКаприо сыграли супругов в фильме Волк с Уолл-стрит / imdb.com

2013 год для австралийской актрисы Марго Робби выдался крайне успешным - конечно, у нее уже были заметные киноработы, но роль Наоми Лапальи, жены главного героя в фильме Волк с Уолл-стрит, принесла ей мировую известность.

Во многом это - заслуга ангельской внешности и большого таланта самой Робби, но отчасти на ее карьеру повлиял и ее партнер по съемочной площадке - голливудская суперзвезда Леонардо Ди Каприо.

В фильме между актерами сверкали даже не искры, а молнии страсти, и зрители увидели несколько пикантных сцен между жадным до денег Джорданом Белфортом и его обворожительной супругой. По признанию самой Робби изданию The Mirror, один из постельных эпизодов с Ди Каприо нанес ей серьезные увечья.

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Речь идет о сцене, в которой интимная близость между Белфортом и Лапальей происходит на кровати, усыпанной деньгами. Марго вспоминает, что отказалась сниматься в халате для большей натуралистичности, однако, когда она встала после съемок, вся команда была в шоке от увиденного.

"Я получила миллион порезов на спине от всех этих денег! Это не так гламурно, как кажется. Если кто-то когда-либо планирует заняться сексом поверх кучи денег - не надо. Может быть, настоящие деньги немного мягче, но фальшивые деньги похожи на бумагу, и когда я встала с кровати, чтобы взять свой халат - все ахнули. Мое тело покрывала тысяча маленьких порезов", - вспоминает актриса.

Ранее популярная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию откровенных снимков - на фото звезда появилась в корсете, который едва ли прикрывал ее шикарное декольте, и без нижнего белья.

Также британская актриса и писательница, звезда сериала Династия, Джоан Коллинз пощеголяла в свои 89-лет в шикарном лазурном бикини у бассейна в компании младшего нее на 32 года мужа.

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