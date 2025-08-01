"Маленькую жизнь прожили": Елена Шоптенко потеряла близкого человека

Кратко:
- Елена Шоптенко рассказала о связи с Максимом Нелипой
- За что она сейчас переживает
Украинская известная хореограф и танцовщица Елена Шоптенко рассказала, как пережила известие о том, что на фронте погиб ведущий Максим Нелипа.
Напомним, Шоптенко ранее танцевала в паре с Нелипой в проекте "Танці з зірками".
Как рассказала Елена в интервью Маричке Падалко, она успела сблизиться не только с ведущим, но и познакомиться с его семьей. К сожалению, попрощаться с Максимом ей не удалось.
"Я с ним не смогла попрощаться. С Максимом мы же просто вот эту маленькую жизнь прожили. Даже если мы с ним не очень общались в последние годы, но я очень хорошо знала его семью - детей и Тому Нелипу. Когда ты действительно проводишь так много времени с человеком, даже когда-то давно, у тебя была та связь. Это не может так просто пройти. Я очень эмпатичный человек, и я очень переживаю сильно", - рассказала Шоптенко.
Также она отметила, что все больше ее знакомых теряют бизнес, травмируются, а некоторые погибают, поэтому война для нее стала еще ближе.
"Я вообще сейчас чувствую, как никогда, что война длится долго. Потому что все больше и больше она касается людей из твоего круга. Последние полгода все больше и больше моих близких получают травмы, смерти, у них разрушаются бизнесы из-за того, что обстрелы", - подытожила хореограф.
Смотрите видео интервью Елены Шоптенко:
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О персоне: Елена Шоптенко
Елена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".
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