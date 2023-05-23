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Максим Галкин впервые рассказал, как бежал из РФ в начале полномасштабной войны

Анна Подгорная
23 мая 2023, 13:19 обновлено 23 мая, 13:20
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Муж Пугачевой ответил на клевету и оскорбления закоренелой путинистки с плохой памятью Татьяны Васильевой.
Максим Галкин, Татьяна Васильева
Максим Галкин опроверг слова Татьяны Васильевой про его побег / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, скриншот YouTube

Российский шоумен и ведущий, признанный в стране-оккупанте иностранным агентом, Максим Галкин покинул рф вместе с семьей в начале полномасштабной войны. Ранее он не раскрывал подробности того, как было принято это решение, и когда именно для него стало очевидно, что он больше не хочет называть страну на болотах своим домом.

На откровенность его подтолкнуло возмущение, вызванное клеветническим интервью пожилой актрисы-путинистки Татьяны Васильевой. Пропагандистка называла шоумена сволочью, и заявила, что Галкин давно планировал побег, и выехал из рф сразу после съемок передачи с ней в главной роли.

"Ведущий он великолепный. А как человек? Я не знаю, какой он человек. Только знаю, что он - сволочь. Ну уехал, и сиди там. Зачем нас обливать грязью? Это сволочизм", - заявила Васильева.

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Галкин не смог пройти мимо такого возмутительного вранья, и решил на своей странице в Instagram восстановить правильную хронологию событий. "Артистка утверждает, что я уехал из страны на следующее утро после съемок, это также ложь. Программа с Васильевой снималась 21 февраля 2022 года. После этого 23, 24 и 25 февраля 2022 я снял еще целый пул программ "Лучше всех!". Я уехал 26 февраля по работе в Лондон. И уже оттуда принял решение уехать 28 февраля в Израиль", - рассказывает комик.

Затем он опроверг и теорию Васильевой о том, что планировал побег из рф заранее: "Видимо для этого я вкладывал десятки миллионов в наш дом под Москвой, сажал десятки деревьев в нашем саду и имел единственный счет за границей в Израиле, на котором к тому моменту было 30 тысяч долларов и которым я уже несколько лет не пользовался. Грандиозная стратегия".

Впрочем, Галкин не удивлен заявлениями Татьяны Васильевой, потому что актриса позже в интервью сама призналась, что с памятью у нее туго в принципе.

Смотрите видеорепортаж о том, как Алла Пугачева и Максим Галкин из любимцев превратилась в персон нон-грата в стране-оккупанте:

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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