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Максим Галкин пожаловался на безденежье - что думает Алла Пугачева

Анна Подгорная
7 декабря 2023, 15:37
Муж Примадонны признался, что стал отчетливей ощущать необходимость умерить свои аппетиты во всем.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин рассказал про нехватку средств и перемены в жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский комик Максим Галкин, признанный иностранным агентом в стране-оккупанте, после отъезда из рф с семьей стал излюбленной целью для сплетен желтой прессы. В основном они базируются на том, что за рубежом артист не зарабатывает столько денег, сколько были готовы платить за его шутки в стране на болотах.

И хоть с февраля 2022 года Галкин практически безвылазно находится на гастролях во всех уголках земного шара, сейчас семья шоумена пришла к тому, что жить им придется все же скромнее, чем они привыкли.

Об этом рассказал сам Максим во время одного из своих выступлений. Он признался, что его с Примадонной и детьми образ жизни изменился. Пугачева назвала это "голож*пингом".

"Конечно, жизнь изменилась. Чуть похуже будет. Раньше мы в Ригу ездили в отдельном вагоне. Это не так дорого, но нам всегда цепляли отдельный вагон. Сейчас летаем бизнес-классом европейскими авиакомпании. Но по сравнению с дубайскими авиалиниями - это такое себе", - пожаловался Галкин со сцены.

Смотрите фрагмент выступления Максима Галкина:

Ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Пугачеву с Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.

Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

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шоу-бизнес Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
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