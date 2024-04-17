Максим Галкин показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачевой

Известный российский комик Максим Галкин, который публично осудил незаконное вторжение РФ в Украину и уехал с семьей из страны-оккупанта жить в Израиль, порадовал поклонников милым видео.
Муж Аллы Пугачевой на своей странице в соцсетях показал, как ругает домашнего любимца Рокки за то, что он разрыл вазон с роскошными орхидеями.
видео дня
Происшествие случилось на следующий день после юбилея Примадонны, можно сказать, что Рокки устроил погром в доме.
Галкин же попытался отругать собаку, но получилось скорее мило, чем грозно. Поклонники восхитились в комментариях монологом юмориста и виноватым видом Рокки:
"Какая прелесть! Эти глазки!";
"Вы так мило его ругаете!";
"Максим, ну простите его!!! Он ведь просто хотел пересадить орхидеи в новую землю. Садовник знает своё дело!"
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, недавно Максим Галкин показал своих двойняшек на фоне воздушных шариков в цветах украинского флага. Подписчики комика остались в восторге от снимка и засыпали комплиментами.
А также заботливый муж Максим Галкин не оставляет жену Аллу Пугачеву без присмотра во время своего отсутствия дома. Комик приставил "охрану" к супруге - собаку по кличке Рокки.
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