Максим Галкин показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачевой

Максим Галкин показал, какой беспредел устроил пес Рокки в доме после юбилея Пугачевой.

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Максим Галкин показал видео с домашним любимцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Известный российский комик Максим Галкин, который публично осудил незаконное вторжение РФ в Украину и уехал с семьей из страны-оккупанта жить в Израиль, порадовал поклонников милым видео.

Муж Аллы Пугачевой на своей странице в соцсетях показал, как ругает домашнего любимца Рокки за то, что он разрыл вазон с роскошными орхидеями.

Происшествие случилось на следующий день после юбилея Примадонны, можно сказать, что Рокки устроил погром в доме.

Галкин же попытался отругать собаку, но получилось скорее мило, чем грозно. Поклонники восхитились в комментариях монологом юмориста и виноватым видом Рокки:

"Какая прелесть! Эти глазки!";

"Вы так мило его ругаете!";

"Максим, ну простите его!!! Он ведь просто хотел пересадить орхидеи в новую землю. Садовник знает своё дело!"

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, недавно Максим Галкин показал своих двойняшек на фоне воздушных шариков в цветах украинского флага. Подписчики комика остались в восторге от снимка и засыпали комплиментами.

А также заботливый муж Максим Галкин не оставляет жену Аллу Пугачеву без присмотра во время своего отсутствия дома. Комик приставил "охрану" к супруге - собаку по кличке Рокки.

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