Максим Галкин подготовился к смерти Аллы Пугачевой: "На мне особая ответственность"

Максим Галкин обсуждал с Пугачевой, что будет с их семьей после ее смерти / instagram.com/alla_orfey

Российскому шоумену и комику Максиму Галкину сейчас 46 лет. Отцом он стал достаточно поздно - в 37, при этом и его спутница жизни, певица Алла Пугачева - женщина элегантного возраста.

Сейчас Примадонне 73, и она объективно смотрит на мир - ей нужно торопиться, чтобы поделиться всей своей мудростью с двойняшками Лизой и Гарри. Естественно, с мужем она уже обсуждала ее возможный отход.

Об этом рассказал сам Галкин в одном из интервью. Разговор о будущем, которое ждет комика и детей в случае смерти Пугачевой, завела сама Алла Борисовна.

"У меня маленькие дети, я перед ними чувствую большую ответственность. На мне особая ответственность. И разница наша с Аллой в возрасте налагает на меня двойную ответственность. И мы это проговариваем. То есть я себя стараюсь беречь. Мы абсолютно открыто об этом говорим. Алла совершенно сознательна. Она больше внимания уделяет детям, пытается проводить с ними больше времени... Она часто говорит: "Я хочу успеть их чему-то научить, что-то им дать". Это абсолютно сознательно. Она безумно ответственная мать. Такую еще поискать нужно", - рассказывает Галкин.

От себя он добавил, что не замечает, что конец его супруги близок: он себя всегда чувствовал в душе стариком, тогда когда Пугачева даже в свои 73 легка на подъем, принятие решений, и все еще молода душой.

Ранее стало известно, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Советник Офиса президента Алексей Арестович выразил поддержку и восхищение Примадонной в ее желании быть признанной иноагентом в РФ следом за ее мужем, Максимом Галкиным, который придерживается антивоенных взглядов.

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