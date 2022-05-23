Макаревич рассказал, как может тратить деньги, заработанные в России

Артист возмутился указаниям о том, как ему тратить деньги.
Российский музыкант, лидер группы Машина времени Андрей Макаревич высказался о том, как ему тратить заработанные в России деньги.
Как написал он на своей странице в Facebook, если ты заработал деньги в россии, то ты можешь тратить их хоть на Марсе.
"Популярная присказка (произносится с осуждением): зарабатывают в России, а тратят за кордоном! Я всегда считал, что если ты заработал (не отпилил, не украл, не отжал - заработал) деньги в России (в Европе, в Америке, в Австралии) - ты можешь тратить их хоть на Марсе. Именно потому, что ты их заработал. Так, нет?" - спрашивает музыкант.
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Отметим, ранее артист высказался об "освободительных" операциях, которые рашисты проводят среди мирного населения Украины и гражданских объектов.
Артист с начала полномасштабной войны в Украине критикует российскую власть и настоящий геноцид украинского народа, который пропагандисты называют "спецоперацией".