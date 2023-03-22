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Макаревич признался, скучает ли по родине

22 марта 2023, 14:04
По словам Макаревича, ему есть, чем занять себя в Израиле. Кроме того, 69-летнему артисту нравится местный климат.
Андрей Макаревич
Андрей Макаревич / facebook.com/makarevichav

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который одним из первых осудил захватническую войну России против Украины, сделал очередное заявление в отношении своей террористической родины.

Как сообщает пропагандистское издание "Стархит", на вопрос о том, скучает ли Макаревич по родине, певец заявил: "Нет. Абсолютно. Не знаю почему". По словам Макаревича, ему есть, чем занять себя в Израиле. Кроме того, 69-летнему артисту нравится местный климат.

"Понимаете в чем дело, если бы я сидел совсем лишенный возможности что-либо делать, наверное, это была бы тоска не по родине, а по делу. Сейчас там нет возможности им заниматься. Чего тосковать? Здесь все время светит солнце. Я это высоко ценю, потому что я человек природозависимый. Просыпаюсь, а за окном дождь со снегом — жить не хочется. А здесь классно. Это влияет на настроение", — добавил он.

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Артист также поделился, что в Израиле он совершенно разучился носить одежду.

"Здесь нет пафоса — в чем сегодня выйти? Ой, там же будут все. Ты же артист. Этого нет вообще. Я не Киркоров, конечно, но в России понимал, что будут фотографировать. А здесь просто шорты надел и пошел. Кайф", — подытожил он.

Напомним, ранее российский музыкант, писатель, художник и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич не оставил без внимания смелость грузинских протестующих, которые вышли на митинги после поддержки парламентом "закона об иностранных агентах".

Артист и сам в РФ числится иноагентом, что регулярно становится предметом для шуток с его стороны. Однако Макаревича восхищает тот факт, что есть на земле люди, которые, в отличие от его соотечественников, не готовы глотать все, что им пытается "впарить" правительство.

Кроме того, ранее Макаревич отметил, что все концерты прошли, "как по нотам" - зрители были рады встрече и в зале был полный аншлаг.

А для недоброжелателей оставил колкую ремарку-наблюдение: "Иногда случается, что вокруг хорошего человека собираются всякие фекалии. Но никогда вокруг фекалий не собираются хорошие люди".

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Андрей Макаревич
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