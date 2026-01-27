"Люди в Украине замерзают": российская актриса публично поддержала украинцев

Татьяна Лазарева встретила полномасштабное вторжение в Киеве.

https://stars.glavred.info/lyudi-v-ukraine-zamerzayut-rossiyskaya-aktrisa-publichno-podderzhala-ukraincev-10735805.html Ссылка скопирована

Татьяна Лазарева про обстрелы Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Лазарева

Вы узнаете:

Татьяна Лазарева рассказала подписчикам о ситуации в Киеве

Как она помогла украинцам

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева, которая застала начало полномасштабного вторжения в Киеве, выложила в соцсети эмоциональный пост о последствиях российских ударов по Украине. В Instagram знаменитость призвала мир помочь украинцам, которые посреди зимы лишились тепла и света.

видео дня

Лазарева заявила, что каждый день думает о ситуации в Украине и ищет способы помочь. По мнению актрисы, подобной жестокости не место в современном мире. Она отметила, что пока в Европе люди продолжают радоваться жизни, совсем рядом украинцы существуют в абсолютно другой реальности.

Татьяна Лазарева поддерживает Украину / фото: instagram.com, Татьяна Лазарева

"Люди в Украине замерзают, и я думаю об этом постоянно. Я думаю об этом каждое утро, когда просыпаюсь, и каждый вечер перед сном. Я не могу не думать об этом. У меня слишком хорошее воображение, я слишком эмпатична, и мне очень-очень страшно за людей, которые сейчас, в 2026 году, в 21-м веке, здесь, в Европе, среди нас, тех, кто продолжает жить и радоваться жизни, замерзают от всепроникающего холода, от отчаяния и страха", — заявила Татьяна.

Ведущая также рассказала, что ищет способы помочь киевлянам, которые столкнулись с бедствием после российских ударов по энергетической инфраструктуре. Татьяна устроила благотворительный аукцион и направила вырученные средства на помощь 28 украинским детям.

Татьяна Лазарева - позиция / фото: instagram.com, Татьяна Лазарева

"Чем еще мы можем помочь? Деньгами, покупкой необходимого, чтобы пережить эту зиму, чтобы помочь слабым и больным там, далеко от нас, в стране, которая не сдается, которая доживет до весны. Слава Украине!", — написала Лазарева.

Татьяна Лазарева про войну

Актриса и ведущая Татьяна Лазарева занимает активную проукраинскую позицию. Она встретила полномасштабное вторжение в Киеве и решила не возвращаться в РФ. Лазарева призывает россиян выходить на антивоенные митинги и называет российского диктатора Владимира Путина военным преступником, за что заочно была приговорена к 6,5 года лишения свободы в стране-агрессоре.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что певец Иво Бобул внезапно стал на защиту артисток-предательниц Ани Лорак и Таисии Повалий. Они покинули Украину и теперь живут и выступают в РФ. Иво Бобул считает, что украинцы поступили несправедливо по отношению к певицам

Также певец Иво Бобул рассказал о том, почему болезнь Степана Гиги привела легендарного артиста к неожиданной смерти. Артист раскрыл, что предлагал свою помощь семье коллеги, как только узнал об ухудшении его состояния, но состояние Гиги стремительно ухудшалось.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева - российская актриса, комик, телеведущая. Известна благодаря комедийному сериалу "33 квадратных метра" и шоу "Хорошие шутки", которое вела вместе с Михаилом Шацем и Александром Пушным. 24 февраля 2022 года находилась в Киеве, и начало полномасштабной войны видела собственными глазами. Открыто высказывает антивоенную позицию и критикует правительство страны-оккупанта. Занимается благотворительностью на пользу украинцев. В июле 2022 была внесена Минюстом рф в список иностранных агентов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред