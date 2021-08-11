Люцифер 6 сезон - в новом трейлере показали главного врага Дьявола

Люцифер 6 сезон - сюжет / Netflix

Телесервис Netflix опубликовал полноценный трейлер финального 6 сезона сериала Люцифер, в котором сюжет сосредоточен на последних днях Люци перед тем, как стать Богом.

В трейлере показали, что у дьявола наконец-то наладились отношения с Хлоей, и казалось бы - стоит завершить все дела на Земле, и приступать к исполнению обязанностей Бога.

Однако, не все пошло по маслу - в аду случилось нечто, что заставило Люци и Хлою спуститься в самое мрачное место в мире.

Кроме того, смерти Люцифера захотело существо, у которого есть реальный шанс его убить даже учитывая божественные силы.

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Все серии последнего 6 сезона сериала Люцифер выходят в сентябре 2021.

5 сезон был запланирован на май 2020 года, как и 4 сезон, но из-за коронавируса его перенесли на вторую половину 2020 - фанаты смогли насладиться сериалом только в сентябре.