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Люцифер 6 сезон - дата выхода, актеры и тизер финала сериала

25 июля 2021, 12:24

Телесервис Netflix рассекретил дату выхода 6 сезона сериала Люцифер.

Люцифер 6 сезон
Люцифер 6 сезон / Netflix

Телесервис Netflix без предупреждения обрушил на фанатом радостную и печальную новость - 10 сентября закончится долгая история приключений Люцифера на Земле.

Несколько каналов и очень много сценаристов приложили руку к экранизации комикса Vertigo, и Люцифер давно отошел от какона - он готовится стать богом.

Специально для фанатом, Netflix показал тизер финала сериала - он не спойлерит чего-то важного, но фанаты сразу почувствовали ностальгию.

Пока что неизвестно, сколько серий будет в финальном 6 сезоне, и уж тем более, как сценаристы "сведут концы с концами" в очень необычной истории, которая ушла очень далеко от канонического комиксного Люцифера.

Люцифер 6 сезон - сюжет

После ухода Бога и противостояния с Михаилом, Люцифер почти теряет отношения с Хлоей Деккер. Но несколько его близких друзей и демоны(!) помогли доказать, что не Михаил, а Люци достоин места Бога.

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6 сезон - прощание Люцифера с Землей и своей любовь. Примечательно, что в конце 4 сезон он так же покидал Хлою, отправляясь а Ад.

В коротком тизере Люцифера на его излюбленном кабриолете останавливает коп, а герой Тома Эллиса только вздыхает: "Эх, это мой последний день в Лос-Анджелесе"

Люцифер 6 сезон - актеры и роли

  • Том Эллис,
  • Лорен Джерман,
  • Д. Б. Вудсайд,
  • Инбар Лави,
  • Лесли-Энн Брандт,
  • Кевин Алехандро,
  • Рэйчел Харрис,
  • Триша Хелфер
  • Эйми Гарсиа.

Все серии последнего 6 сезона сериала Люцифер выходят 10 сентября 2021.

5 сезон был запланирован на май 2020 года, как и 4 сезон, но из-за коронавируса его перенесли на вторую половину 2020 - фанаты смогли насладиться сериалом только в сентябре.

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