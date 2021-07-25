Люцифер 6 сезон - дата выхода, актеры и тизер финала сериала

Телесервис Netflix рассекретил дату выхода 6 сезона сериала Люцифер.
Телесервис Netflix без предупреждения обрушил на фанатом радостную и печальную новость - 10 сентября закончится долгая история приключений Люцифера на Земле.
Несколько каналов и очень много сценаристов приложили руку к экранизации комикса Vertigo, и Люцифер давно отошел от какона - он готовится стать богом.
Специально для фанатом, Netflix показал тизер финала сериала - он не спойлерит чего-то важного, но фанаты сразу почувствовали ностальгию.
Пока что неизвестно, сколько серий будет в финальном 6 сезоне, и уж тем более, как сценаристы "сведут концы с концами" в очень необычной истории, которая ушла очень далеко от канонического комиксного Люцифера.
Люцифер 6 сезон - сюжет
После ухода Бога и противостояния с Михаилом, Люцифер почти теряет отношения с Хлоей Деккер. Но несколько его близких друзей и демоны(!) помогли доказать, что не Михаил, а Люци достоин места Бога.
6 сезон - прощание Люцифера с Землей и своей любовь. Примечательно, что в конце 4 сезон он так же покидал Хлою, отправляясь а Ад.
В коротком тизере Люцифера на его излюбленном кабриолете останавливает коп, а герой Тома Эллиса только вздыхает: "Эх, это мой последний день в Лос-Анджелесе"
Люцифер 6 сезон - актеры и роли
- Том Эллис,
- Лорен Джерман,
- Д. Б. Вудсайд,
- Инбар Лави,
- Лесли-Энн Брандт,
- Кевин Алехандро,
- Рэйчел Харрис,
- Триша Хелфер
- Эйми Гарсиа.
Все серии последнего 6 сезона сериала Люцифер выходят 10 сентября 2021.
5 сезон был запланирован на май 2020 года, как и 4 сезон, но из-за коронавируса его перенесли на вторую половину 2020 - фанаты смогли насладиться сериалом только в сентябре.