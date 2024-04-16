Любовница Вирастюка родила ему сына, пока законная жена спасала их детей от войны

Василий Вирастюк рассказал, что в новых отношениях у него родился еще один ребенок, но со второй женой он еще официально в браке.

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Василий Вирастюк нашел новую возлюбленную / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vasylvirastyuk/

Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк закрутил новый роман. Его возлюбленной стала Ирина, которая младше него на 11 лет. Также у пары родился сын – ему уже 9 месяцев.

В интервью Славе Демину Василий признался, что отношения с Ириной начались в начале полномасштабного вторжения, когда его жена с детьми уехала в Прагу.

"Четвертый сын, Владимир. Сейчас ему будет девять месяцев. У меня новые отношения больше года. Отношения начались, когда жена уехала за границу и находилась там. Считаю это изменой. Как говорится, клин клином. Потому что я тот поступок воспринял как измену с ее стороны, потому что она сделала по-своему. Гражданскую жену зовут Ирина. На 11 лет младше. Пока я влюблен и счастлив, несмотря на суды и давления. Наверное, я был виноват в том, что отпустил ее за границу. Надо было настаивать на том, чтобы никуда не ехать. Потому что в этом не было нужды. Она уперлась, потому что ее мама обо всем договорилась в Праге. И тогда последовал этот раскол. Была злоба. Она меня не послушалась. Она сделала так, как мама ей сказала", – оправдался Вирастюк.

Также Василий рассказал о разногласиях со второй женой в воспитании детей.

"На чем мы не сошлись – разные взгляды на воспитание детей. Я всегда стоял на том, что с детьми нужно общаться. Если есть конфликт, то всегда нужно выслушать и узнать две стороны. Поэтому я всегда разговаривал. А моя жена без компромиссов. Ее подход – "вытащила саблю и руби, не разбираясь". Зашло ей в уши и все, никакого фактического анализа. А анализируем всегда, когда приезжает папа или в пути папа примиряет обе стороны. Потому что так, чтобы была "заруба", такого не было. Все происходило вокруг воспитания детей", – заявил нардеп.

Оказывается, его еще законная жена, которой он изменил, проживает в его квартире в Киеве вместе с детьми и там они пересекаются.

"Я приезжаю на работу в свою квартиру в Киеве. Это моя квартира, на которую она не может претендовать, потому что она была приобретена еще во время первого моего брака. Однако она не хочет оттуда уезжать. А я не имею возможности где-то что-то арендовать, чтобы проживать в Киеве. Поэтому я приезжаю к себе в квартиру, где есть мои дети. Просто проживаю в другой комнате, 120 квадратов. Мы пересекаемся", – добавил знаменитость.

Кто такой Василий Вирастюк? Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.

Смотрите видео, где Вирастюк рассказал о личной жизни:

Василий Вирастюк - последние новости по теме

Отметим, недавно Василий Вирастюк опубликовал свою самую популярную фотографию 2013 года, надпись на которой указывает, что он выступает против русского языка как "второго официального". Противникам такого подхода парламентарий, судя по всему, советует покинуть его страницу в социальной сети.

А также ранее Центральная избирательная комиссия составила новый протокол по итогам довыборов в Верховную Раду на округе № 87 — победителем остался кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк.

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