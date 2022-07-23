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"Любовь похожа на магию": Алан Бадоев показал похорошевшую 17-летнюю дочь

23 июля 2022, 02:51

Режиссер встретился с Ло впервые за время войны.

Алан Бадоев показал дочь
Алан Бадоев показал повзрослевшую дочь / instagram.com/alanbadoev

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев впервые с начала полномасштабной войны в Украине встретился с дочерью - 17-летней Лолитой. Отца и дочь всегда объединяла особенная связь.

Разлуку с Ло Бадоев переживал особенно сильно. Поэтому встреча была для обоих большой радостью. Где именно она происходила, режиссер не уточняет. Ранее Лолита со сводным братом жили с матерью и ее новым супругом в Италии.

На своей странице в Instagram клипмейкер запечатлел дорогие сердцу моменты с дочерью. Поклонники отмечают - Лолита очень выросла, и превратилась в красивую молодую девушку.

"forever LO. Есть такая любовь, которая больше похожа на магию... Первая встреча с доченькой. Больше, чем просто утро... Дыхание", - подписал снимки Бадоев, который наслаждается обществом дочери.

Дочь Алана Бадоева Лолита
Дочь Алана Бадоева Лолита / instagram.com/alanbadoev

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Ранее стало известно, что 76-летний отец Илона Маска Эролл состоял в романтичных отношениях со своей падчерицей, которая младше него на 41 год. Она родила ему двоих детей.

Также турецко-немецкую актрису и модель, известную ролью Хюррем-султан в сериале Великолепный век, Мерьем Узерли заподозрили в третьей беременности.

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