Любовь на Евровидении-2024: две полуфиналистки закрутили роман на конкурсе

Влюбленные считают, что они выиграли гораздо больше, чем Nemo.

https://stars.glavred.info/lyubov-na-evrovidenii-2024-dve-polufinalistki-zakrutili-roman-na-konkurse-10565375.html Ссылка скопирована

Евровидение-2024: Aiko и Кэт Алмагро из Megara закрутили роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Музыкальный конкурс Евровидение в 2024 году принес и еврофанам, и участникам множество сюрпризов. Были и скандалы, и неожиданные решения жюри, и спорные номера, которые будут обсуждаться еще не один год.

Но нашлось на Евровидении-2024 место и для любви. Участники конкурса из Сан-Марино и Чехии не попали в финал, зато увезли с собой с конкурса нежный роман.

Группа Megara из Сан-Марино и певица Aiko из Чехии выступили во втором полуфинале 9 мая, однако в гранд-финал не попали. Тем не менее этот конкурс им запомнится на всю жизнь, ведь на нем Айко и барабанщица из Megara Кэт Алмагро познакомились и вступили в романтические отношения.

видео дня

Об этом сообщила сама Алмагро в своем блоге в Х. Она опубликовала милые фото поцелуев и объятий с Айко с подписью: "Nemo выиграли хрустальный микрофон, но... Я должна сказать что мне на Евровидении досталось самое лучшее".

Евровидение-2024: Aiko и Кэт Алмагро из Megara закрутили роман / коллаж: Главред, фото: twitter.com/katalmagro

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости:

Ранее стало известно, что победители Евровидения 2024 разбили хрустальный кубок во время выступления. Nemo вышли на сцену, чтобы еще раз исполнить свою победную песню, когда случилось несчастье.

Также Главред рассказывал, о чем песня The Code победителей конкурса Nemo, и как переводятся слова трека, который стал для молодых артистов своеобразным манифестом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред