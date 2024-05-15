Любовь на Евровидении-2024: две полуфиналистки закрутили роман на конкурсе

Музыкальный конкурс Евровидение в 2024 году принес и еврофанам, и участникам множество сюрпризов. Были и скандалы, и неожиданные решения жюри, и спорные номера, которые будут обсуждаться еще не один год.
Но нашлось на Евровидении-2024 место и для любви. Участники конкурса из Сан-Марино и Чехии не попали в финал, зато увезли с собой с конкурса нежный роман.
Группа Megara из Сан-Марино и певица Aiko из Чехии выступили во втором полуфинале 9 мая, однако в гранд-финал не попали. Тем не менее этот конкурс им запомнится на всю жизнь, ведь на нем Айко и барабанщица из Megara Кэт Алмагро познакомились и вступили в романтические отношения.
Об этом сообщила сама Алмагро в своем блоге в Х. Она опубликовала милые фото поцелуев и объятий с Айко с подписью: "Nemo выиграли хрустальный микрофон, но... Я должна сказать что мне на Евровидении досталось самое лучшее".
Евровидение-2024
Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.
Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.
Евровидение-2024 - последние новости:
Ранее стало известно, что победители Евровидения 2024 разбили хрустальный кубок во время выступления. Nemo вышли на сцену, чтобы еще раз исполнить свою победную песню, когда случилось несчастье.
Также Главред рассказывал, о чем песня The Code победителей конкурса Nemo, и как переводятся слова трека, который стал для молодых артистов своеобразным манифестом.
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