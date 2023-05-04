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"Люблю": Оля Полякова публично обратилась к украинскому герою

Алена Кюпели
4 мая 2023, 23:20 обновлено 4 мая, 23:36
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Украинская певица нежно обратилась к защитнику Украины, который пережил ужасный российский плен.
Оля Полякова и Михаил Даинов
Оля Полякова и Михаил Даинов / Коллаж: Instagram

Украинская певица Ольга Полякова очень нежно обратилась к Михаилу Дианову, который попал в российский плен и по счастью вернулся из него живым.

Соответствующей публикацией певица поделилась на своей странице в Instagram.

"Мишечка! Дорогой! C Днем рождения! Какое счастье, что мы встретились наш герой! Не только на войне, но и в повседневной жизни ты продолжаешь защищать нуждающихся в помощи! Сколько с тобой уже сделали, а еще сколько сделаем! Слава Богу ты жив и свободен, будь здоров и счастлив! Люблю", - обратилась к защитнику певица.

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Оля Полякова поздравила с днем рождения героя
Оля Полякова поздравила с днем рождения героя / Instagram

Тот в свою очередь нежно и трогательно ответил Поляковой. "Спасибо, моя невероятная красавица", - написал мужчина.

Миша ответил Поляковой
Миша ответил Поляковой / Instagram

Напомним, певица Оля Полякова сожалеет о том, что в минувшем году впервые призналась в том, что скрывала свой настоящий возраст ‒ мол, на самом деле она родилась не в 1984 году, а в 1979-м.

Смотрите выступление Оли Поляковой в "Сніданке с 1+1"

Ранее также Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

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