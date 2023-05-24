"Люблю эту няшную ерунду": Малахова жестко подколола Камалию за выход в Каннах

Малахова прокомментировала, как Камалия и Захур "играют любовь" на публике.

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Даша Малахова прокомментировала развод Камалии и Захура, и их совместный выход в Каннах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dashamalakhova, instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская актриса и ведущая Даша Малахова осталась настолько впечатлена выходом певицы Камалии и ее мужа-миллиардера Мохаммада Захура на красную дорожку Каннского кинофестиваля, что не смогла не оставить по этому поводу свой комментарий - едкий, как яблочный уксус, которым так гордится Малахова.

Ведущей не понравилось, что артистка была завернута в флаг Украины, да и в целом парные наряды мужа и жены были выдержаны в национальных цветах. К тому же явное возмущение Малаховой вызвал комментарий Камалии о том, что она представляет в Каннах Украину во всей ее красе.

"Наконец-то мы спасены, и наши стильные и умные коллеги из сферы кино приехали на фестиваль, чтобы достойно представить страну, показать самолет и напомнить всем об известной сцене из Титаника. Я уверена, что они дали всем понять, что мы разбираемся в современном кино и искусстве вообще. Даже если в этот мир попадет метеорит, некоторые вещи – неизменны. Бабочка топ. И я люблю это. Вот люблю я эту няшную ерунду. Иду спать с улыбкой. Может и Болливуд построим… И интересно, кто все-таки выплывет на чемодане", - пишет Малахова на своей странице в Facebook.

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В комментариях читатели ведущей отметили, что Камалия и Захур разводятся, но на красной дорожке изображают пару. "Если такая ситуация, и нужно ехать в Канны, спасать страну, то можно и сыграть любовь, потому что жизнь - это кино, и ради Украины можно еще и не такое отчебучить", - не смолчала Малахова.

Смотрите видеорепортаж про кризис, который предшествовал расставанию Камалии и Мохаммада Захура:

Напомним, в апреле 2023 года Камалия заявила, что разводится со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, с котором состояла в браке 20 лет.

СМИ уже нашли украинской певице новую "пару" - в прессе стали стремительно распространяться слухи про то, что Камалия нашла себе нового пакистанского жениха.

Несмотря на это муж Камалии продолжает проводить с ней время и осыпать шикарными подарками. Так на 46-ой День рождения певицу ожидал роскошный сюрприз от Захура.

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