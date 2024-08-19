"Лучший человек и гордость": Ярослава Магучих впечатлила помощью для ВСУ

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая на Олимпиаде-2024 завоевала золотую медаль в прыжках в высоту, задонатила 1 млн грн со своих призовых на покупку автомобилей для ВСУ.
Украинский блоггер Игорь Лаченков поделился новостью, что спортсменка сделала впечатляющий поступок ради победы Украины в борьбе со страной-террористом РФ.
"Я в шоке, это просто лучший человек и гордость, очень спасибо", - написал блоггер.
Отметим, сегодня Лаченков объявил сбор на 12 млн. грн для обеспечения автомобилями "значительного количества боевых подразделений" украинских сил обороны на линии фронта.
Кто такая Ярослава Магучих?
Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022), двукратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023). Чемпионка Украины (2021). Двукратная чемпионка Украины в помещении (2020, 2021). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Младший сержант ВСУ, сообщает Википедия.
Олимпиада-2024 - последние новости
Во время прямого эфира соревнований Eurosport отстранил своего комментатора Боба Балларда от работы на Олимпиаде-2024 после сексистского высказывания. Произошло это во время того, как он комментировал женскую эстафету по плаванию 4 по 100 м вольным стилем.
Накануне, во время первого матча, украинская теннисистка Элина Свитолина получила преимущество над первой ракеткой Японии на Олимпиаде-2024, проходящей во Франции. Поединок продлился всего 62 минуты.
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