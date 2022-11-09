"Лучше одна холодная зима, чем вся жизнь в России": Эктор Хименез Браво поддержал украинцев

Эктор Химинес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo/

Колумбийский шеф-повар и уже украинский телеведущий Эктор Хименез Браво, который славится своей проукраинской позицией и даже уже заговорил на украинском языке, решил поддержать украинцев.

На своей странице в Instagram он сделал публикацию, где показал средний палец и сказал:

"Лучше одна холодная зима, чем всю жизнь в России. Давайте открыто смотреть в глаза своим страхам – зима будет тяжелая. Но это лишь одно из испытаний этой войны, и даже не главное из них. Нам точно и без света будет теплее, чем ребятам в спальнике в окопе. Поэтому не суетитесь лишний раз — закупайте свечи, газовые баллоны, фонарики на солнечных батареях, термобелье, генераторы, павербенки и все прочее. Готовьтесь, не паникуйте, нам это точно по силам. Все будет Украина" - поддержал телеведущий украинцев.

Напомним, ранее Хименес-Браво встал к плите, и теперь развозит теплую и вкусную пищу по всей линии фронта. Недавно шеф-повар посетил Николаев - город, который находится под регулярными ракетными обстрелами с 24 февраля.

Эктор удивился красоте прифронтового Николаева. Тем страшнее был для него контраст, когда он увидел пробитое насквозь здание Николаевской ОГА, как памятник жестокости и безумия рашистов.

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