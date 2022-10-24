"Лучше не обострять": в Италии отменили концерт ТНМК из-за неофашистов

Группа ТНМК Фагот / facebook.com/TNMKband

Что-то типа – рядом акция неофашистов, лучше не обострять. Даже под гитару не разрешили. А у барабанщика из кармана украли телефон. Такого плана гастроли вчера не было.Зато сегодня в 16 мы сыграем (надеемся) у римского Форума. Все дороги ведут туда.

Музыкант и вокалист украинской группы ТНМК Александр Сидоренко, известный как Фоззи, поделился новостью о том, что группе отменили концерт в итальянской Флоренции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Флоренция оказалась неожиданно прекрасна, только вот группе не дали там выступить, потому как полиция отозвала разрешение на акцию.

"Только нам не дали там вчера сыграть – полиция отозвала разрешение на акцию", - рассказал музыкант.

Он также добавил, что причиной таких действий стала акция неофашистов. "Что-то типа – рядом акция неофашистов, лучше не обострять. Даже под гитару не разрешили. А у барабанщика из кармана украли телефон. Такого плана гастроли вчера был. Зато сегодня в 16 мы сыграем (надеемся) у римского Форума. Все дороги ведут туда.", - рассказал он.

Остается загадкой, почему полиция отменила концерт украинской группы, а не акцию неофашистов.

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