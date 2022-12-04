"Ловит спонсоров на живца": Леся Никитюк похвасталась идеальными ножками в Монако

Ведущая и путешественница отправилась в Монте-Карло с благотворительной миссией.
Модель, путешественница, телеведущая и волонтерка Леся Никитюк раньше вела активную светскую жизнь и была желанной гостьей на любой вечеринке. Теперь ее развлечения ограничились редкими выездами на благотворительные вечера, так как большую часть времени Никитюк посвящает волонтерству.
Недавно ведущая побывала в Монако по приглашению Элины Свитолиной. Вместе именитые украинки на благотворительном аукционе собрали более 150 тыс. евро на покупку генераторов для украинских больниц.
Вместе с тем Никитюк не упустила возможность покрасоваться в шикарном наряде от украинских дизайнеров. Так на странице ведущей в Instagram появились фото, на которых она позирует на яхте в шикарном черном платье.
Настоящей изюминкой образа Леси Ивановны стал умопомрачительно высокий разрез платья, в котором она игриво демонстрировала упругую ножку.
Незамужней Никитюк поклонники посоветовали быть аккуратней с такой беззастенчивой и откровенной красотой, чтобы не слишком соблазнять европейских мужчин и злить женщин.
Ранее 59-летняя звезда сериала Район Мелроуз актриса Лиза Ринна снялась в облегающем боди с глубоким декольте и черных лаковых ботфортах на шпильке.
Также провокационным образом похвасталась 16-летняя дочь Ольги Фреймут - Злата Митчелл посветила пышными формами в Париже в откровенных мини-шортиках.
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