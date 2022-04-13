Love is: когда жена футболиста пакует дроны для ЗСУ

Жена и сын Зозули помогают украинской армии

Украинский футболист Роман Зозуля рассказал о том, как помогает армии во время нападения России на Украину.

Об этом он написал на своей странице на Facebook.

"Любовь - это когда я захожу вечером в нашу с женой спальню, а она выбирает и покупает дроны для наших защитников. Любовь - это когда мой 5-летний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он этого не знает", - пишет он.

Футболист также рассказывает о том, кто помогает украинской армии, в частности, украинская диаспора.

"Любовь - это наша несломленная вера в свободную, независимую Украину и неимоверно крутых ее детей. Я благодарен всем, кто приближает нашу победу, она близко. Потому что каждый делает свое дело с любовью", - добавил он.