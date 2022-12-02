Лорак собирается зажигать на новогодней дискотеке в Москве

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Украинская певица-запроданка Ани Лорак, которая не сказала даже одного слова о войне России в Украине, а также продолжает выступать и развлекать россиян, которые поддерживают убийства мирных украинцев, будет прыгать в коротком платье на сцене, развлекая агрессоров.

В частности, а интернете уже появилась афиша певицы, которая цветущая и улыбающаяся согласилась выступить на "новогодней дискотеке".

Лорак выступит на одной сцене с такой же певице Олей Бузовой, которая приезжала на Донбас и раздавала гуманитарную помощь оккупантам.

На одну сцену с Лорак также выйдет российский певец Дима Билан, который поддержал Россию, называя ее "чудесной страной".

Напомним, ранее артистка выступила с новой "спасительной" речью в стиле "голубки мира".

При этом артистка упорно не называет войну войной и рассказывает о спасительной любви ко всему живому. Такая позиция Лорак многим кажется лицемерной и даже кощунственной.

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