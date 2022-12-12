Лорак мечтает, чтобы украинцы и россияне "дышали одним воздухом"

Украинская певица, предавшая свою родину, продолжает "убивать" своими высказываниями.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Предательница Ани Лорак, которая "выползла" на сцены России с целью заработать побольше, в очередной раз пробила дно своими высказываниями.

На фоне российского военного вторжения в Украину, геноцида украинского народа, насилия украинских женщин и детей, Лорак на своей странице в Instagram делает очередной "миротворческий" пост.

Опубликовав видео своей медитации с тренером, Лорак написала такой пост:

"Именно в промежутках между каждым вдохом и выдохом, которые я делаю, глубокая боль и горе, которые я испытываю за все семьи, которые сейчас страдают, исчезает на несколько секунд. Я хочу, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом".

Лорак, которая, скорее всего, ассоциирует себя с российским народом, ведь она так и осталась в стороне от войны в Украине и принялась развлекать российских толстосумов.

Поэтому логично предположить, что "голубь мира" Лорак возжелала, чтобы "одним воздухом" дышали украинцы и она, вместе со своими любимыми россиянами.

Напомним, ранее турецкий бизнесмен, бывший муж предательницы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу уже много лет живет и строит бизнес в Украине. В отличие от певицы-запроданки, он занимается благотворительностью на пользу украинцев и остался в стране с началом полномасштабной войны.

На своей странице в Instagram Мурат объяснил простые истины о верности и патриотизме, недоступные его недалекой экс-супруге.

Так турецкий бизнесмен рассказал, почему поддерживает Украину, охваченную войной. Он ценил нашу страну в мирное время, и любит ее даже в сложный период.

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