Лобода в крошечном платье показала грустные глаза

Светлана Лобода / Скриншот

Украинская певица Светлана Лобода, которая в большом недавнем интервью призналась, насколько сильно была ошибочной ее позиция в отношении Украины, опубликовала свежее фото.

На нем певица появилась в крошечном черном платье и выглядела замечательно. Как написала она на своей странице в Instagram, в глазах Лободы "по-прежнему грусть".

"Супер звезда", "Красотка", "Не грустите, скоро все закончится, мы верим в это", "Поддерживаю и благодарю за поддержку", - стали писать фоловеры певицы.

Видео дня

Напомним, недавно Светлана Лобода дала большое интервью российской журналистке Гордеевой, где откровенно рассказала о своей жизни в России, а также о том, почему с 2014-го года она не обращала внимания на войну, которую развязала Россия и аннексии Крыма.

Кроме того, российские пропагандисты все никак не могут успокоится из-за того, что певица выбрала Украину и выехала из России.

Вас также может заинтересовать: