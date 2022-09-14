Лобода в крошечном платье показала грустные глаза

Певицу поддержали ее поклонники, которые уверили ее, что "скоро все закончится".
Украинская певица Светлана Лобода, которая в большом недавнем интервью призналась, насколько сильно была ошибочной ее позиция в отношении Украины, опубликовала свежее фото.
На нем певица появилась в крошечном черном платье и выглядела замечательно. Как написала она на своей странице в Instagram, в глазах Лободы "по-прежнему грусть".
"Супер звезда", "Красотка", "Не грустите, скоро все закончится, мы верим в это", "Поддерживаю и благодарю за поддержку", - стали писать фоловеры певицы.
Напомним, недавно Светлана Лобода дала большое интервью российской журналистке Гордеевой, где откровенно рассказала о своей жизни в России, а также о том, почему с 2014-го года она не обращала внимания на войну, которую развязала Россия и аннексии Крыма.
Кроме того, российские пропагандисты все никак не могут успокоится из-за того, что певица выбрала Украину и выехала из России.
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