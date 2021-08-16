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Лобода потребовала любви и уважения от украинцев и собралась на концерт в Киеве

16 августа 2021, 11:44

Светлана Лобода во время выступления в Одессе заявила, что хочет, чтобы украинцы ею гордились.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / пресс-служба

Светлана Лобода после 4 лет после того, как покинула Украину ради жизни и работы в России, впервые открыто устроила концерт в Одессе. Артистка, которая жила и работала в стране, которая оккупировала часть украинской территории со сцены в клубе Ибица заявила, что хочет, чтобы украинцы ею гордились, и анонсировала концерт на стадионе в Киеве.

Лобода завуалировано сказала о своей жизни и работе в стране-агрессоре, отметив, что хочет, чтобы со дня выступления в Одессе многое изменилось.

Однако, она так и не сообщила - на какой стадион нацелилась - Олимпийский или Дворец Спорта.

"Именно в этой стране мои корни. Именно здесь я родилась. Здесь живут мои родители, семья, мои близкие люди, бабушки и дедушки. И каждый раз, выступая в разных странах, я хочу, чтобы мной гордились, хочу, чтобы смотрели и думали: "Какая красавица, а ведь она наша!", - заявила Лобода.

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"И рано или поздно, я уверена, что понимание к нам приходит, даже если порою мы иногда заблуждаемся, всё равно истина обязательно будет видна. Я вас очень люблю, благодарю каждому, кто пришёл на мой концерт и очень хочу, чтоб с сегодняшнего дня много поменялось, оно уже изменилось, но дальше будет ещё лучше, ещё сплоченнее, потому что нас ждёт большой концерт на стадионе в городе Киеве в следующем году. Нас ждут встречи, новые эмоции, нас ждёт то, что называется любовь!", - пообещала она.

О концерте стало известно задолго до официального анонса.

Украины по разному реагируют на возвращение певицы - с критикой и с обожанием.

Как ранее сообщал Главред, скандальная Лобода вернулась в Киев и устроила тур по украинским радиостанциям.

Цена на билеты концерта Лободы в Ибице стоили от 1300 до 17 тысяч гривен.

Светлану Лободу критикуют за ее неоднозначную позицию в отношении агрессии России в Украине.

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