Лобода показала взрослую красавицу-дочь

Артистка показала дочку и трогательно поздравила ее с днем рождения.

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Светлана Лобода похвасталась дочкой / Коллаж Главред, фото Instagram/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода (Loboda), которая встала на сторону Украины, на которую напала террористическая Россия, показала свою старшую дочь.

На своей странице в Instagram, она выложила ряд фотографий, где поздравила девочку с днем рождения. "Я так горжусь тобой и так люблю тебя, моя добрая, мудрая, красивая, ранимая, умная девочка! Пусть твоя дорога будет лёгкой и очень интересной! Я всегда буду рядом и всегда и во всем поддержу тебя. Верю в тебя, люблю тебя, моя красотка", - написала она.

Кто такая Светлана Лобода? Светлана Лобода - украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

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Напомним, на Рождество LOBODA исполнила "Щедрика" вместе с детским хором. Более 100 юных артистов из детского хора Riga Cathedral Boys Choir и рижской школы Ita Kozakēviča выводили трепетные ноты песни, которая стала синонимом рождественского чуда.

Ранее также Светлана Лобода поделилась трогательной историей про любовь, которая навсегда объединяет.

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