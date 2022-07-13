Лобода отреагировала на новость об отце ее младшей дочери

Светлана Лобода прокомментировала бред российских журналистов/ instagram.com/lobodaofficial/

Вчера росСМИ опубликовали очередной вброс относительно украинской певицы Светланы Лободы, которая заступилась за Украину во время жестокого военного вторжения россии.

В частности, некая журналиста Алена Жигалова, видимо, стала свидетелем интимной жизни певицы, раз она знает, кто является отцом ее младшей дочери. По словам главной сплетницы и выдумщицы российского шоу-биза, отцом второго ребенка Лободы является некий женатый бизнесмен.

Светлана Лобода не могла не отреагировать на слухи и поделилась своими мыслями на своей странице в Instagam.

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Напомним, по словам Жигаловой, отцом второй дочери Лободы не является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.