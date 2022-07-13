Лобода отреагировала на новость об отце ее младшей дочери

Певица выложила свой ответ в сториз и посмеялась над фантазией росСМИ.
Вчера росСМИ опубликовали очередной вброс относительно украинской певицы Светланы Лободы, которая заступилась за Украину во время жестокого военного вторжения россии.
В частности, некая журналиста Алена Жигалова, видимо, стала свидетелем интимной жизни певицы, раз она знает, кто является отцом ее младшей дочери. По словам главной сплетницы и выдумщицы российского шоу-биза, отцом второго ребенка Лободы является некий женатый бизнесмен.
Светлана Лобода не могла не отреагировать на слухи и поделилась своими мыслями на своей странице в Instagam.
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Напомним, по словам Жигаловой, отцом второй дочери Лободы не является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Автор: Алена Кюпельская