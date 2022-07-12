Не могут простить патриотизма Лободы: росСМи назвали отца второго ребенка певицы

Светлана Лобода - мать двоих детей/ instagram.com/lobodaofficial/

Отец второй дочери украинской певицы, которая поддержала Украину в войне против россии, Светланы Лободы не Тилль Линдеманн, а неизвестный бизнесмен.

Об этом рассказала "всезнающий" российский журналист Алена Жигалова, которая в последнее время даже владеет интимными подробностями из жизни звезд.

Что касается Лободы, которая, покинула россию после 24 февраля, журналистка выяснила, что Лобода встречалась долгое время с женатым бизнесменом, от которого и родила свою вторую дочь Тильду. Жигалова даже знает слова и действия таинственного бизнесмена. А именно, мужчина, по ее словам, собирался жениться на певице и уйти из семьи, однако этого не произошло, тогда "в мозгу ее гениальных пиарщиков родился план".

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"Ведь недавно на фестивале "Жара" Света встречалась с Тиллем Линдеманном. Он активно за ней ухаживал, вился вокруг нее. И даже, знаете, на моих глазах они что-то флиртовали, ходили в какое-то кино", — сказала Жигалова.

Она даже узнала, что у Лободы и Тилля был контракт, детали которого в первую очередь, конечно же, раскрыли российской журналистке.

Так, согласно контракту, музыкант соглашался с новостями о том, что он отец Тильды, цитирует ее 5-tv.ru.

Напомним, в первые недели войны бабушка украинской певицы Светланы Лободы, которая поддержала Украину, была одна в квартире в Ирпене.