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"Лишь бы решили вопрос с националистами": певица Лолита обвинила Украину в "предательстве"

15 апреля 2022, 11:40

Лолита гневно высказалась относительно политики Украины.

Лолита
Лолита обиделась на Украину / https://www.youtube.com/КРЮЧОК TV

Певица украинского происхождения Лолита заявила, что оказывается Украина предала певицу, несмотря на то, что у нее в Украине живет мама и дочь.

Об этом "любящая" мать сообщила в эфире радио Говорит Москва.

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"Я человек, который уже шесть лет запрещён к въезду на свою родину, а мне вот в интернете пишут "вы предали свою родину". А для начала родина предала меня, если говорить серьёзно. Я-то туда не на работу, у меня мама, которой 79 лет, дочка. Поэтому у меня к этому никакого отношения. Мне всё равно, какие постановления. Мне лишь бы не стреляли, не убивали и решили вопрос с националистами. А уж, на каком языке — хоть глухонемые все", - сетует певица.

Она также говорит, что "не билась за возможность работать, не писала покаянных писем с просьбой меня пустить на Украину". "Если моя родина приняла решение, что я там нафиг не нужна, значит, я там не нужна", - обижается выступавшая в оккупированном Крыму Лолита.

Ее реакция случилась на предложение запретить российскую музыку по радио и телевидению. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Ограничения предлагают ввести до окончания войны, в частности, до освобождения всех оккупированных украинских территорий, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

viber
Лолита Лолита Милявская война России и Украины
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