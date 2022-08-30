Лилия Ребрик показала подросших дочерей

Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik/

Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала своих подросших девочек. Она также порадовалась от того, что ее дети наконец-то вернулись домой.

На своей странице в Instagram, Ребрик показала кадры с семейного праздника. Старшей дочери Диане Лилии исполнилось 10 лет.

"У нашей старшей дочери сегодня первый юбилей! 10 лет. Будь счастлива, доченька! Мы с папой сделаем все возможное, а если нужно и невозможно, чтобы ты была счастлива даже несмотря на обстоятельства, в которых мы сейчас живем! Мы победим обязательно! Мы вернем радость в нашу жизнь! А сейчас, просто живи, просто мечтай и просто знай, что твоя дикая семейка всегда рядом. В нашей семье сегодня радость! Дети вернулись домой. Встретились с родными, с друзьями. Плакали! Смеялись! Эмоции зашкаливают. Сегодня день без новостей! Просто вместе!" - написала Лилия Ребрик.

Видео дня

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала, как упражняется с гимнастическим мячом. В зал она пришла с младшей дочерью Полиной, которая мечтает стать гимнасткой.

"Вспомнила юность. Бывших гимнасток не бывает. P.S. На заднем фоне Поля в мечтах о светлом гимнастическом будущем ❤️ Пришла, увидела и влюбилась", - подписала ролик ведущая.

Вас также может заинтересовать: