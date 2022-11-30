Лилия Ребрик ошеломила смелым декольте в черном тотал-луке

Ведущая предстала перед поклонниками в неожиданном образе.
Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик - само воплощение женственности. На экранах она появляется в ареоле света, излучает спокойную уверенность.
Сложно представить ведущую в образе женщины-вамп. Который, к слову, так великолепно ей удалось воплотить.
Недавно Ребрик на своей странице в Instagram опубликовала оригинальный портрет - фрагмент фотосессии, на котором она заставила своих поклонников посмотреть на себя совершенно под другим углом. На снимке ведущая - воплощение силы, стойкости и нерушимости.
Ребрик примерила черные брюки-палаццо и топ с глубоким декольте, которое подчеркивало ее соблазнительную грудь. Пиджак она закинула на плечо в демонстративном жесте.
"Нам умышленно гасят свет, но мы несем его сами. Нас не погрузить в темноту! Мы не боимся тьмы. Мы согреваем своим светом и теплом – других. Стоим и выстоим", - подписала фото ведущая.
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