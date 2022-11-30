Лилия Ребрик ошеломила смелым декольте в черном тотал-луке

Лилия Ребрик снялась в черном костюме с глубоким декольте / instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик - само воплощение женственности. На экранах она появляется в ареоле света, излучает спокойную уверенность.

Сложно представить ведущую в образе женщины-вамп. Который, к слову, так великолепно ей удалось воплотить.

Недавно Ребрик на своей странице в Instagram опубликовала оригинальный портрет - фрагмент фотосессии, на котором она заставила своих поклонников посмотреть на себя совершенно под другим углом. На снимке ведущая - воплощение силы, стойкости и нерушимости.

Ребрик примерила черные брюки-палаццо и топ с глубоким декольте, которое подчеркивало ее соблазнительную грудь. Пиджак она закинула на плечо в демонстративном жесте.

"Нам умышленно гасят свет, но мы несем его сами. Нас не погрузить в темноту! Мы не боимся тьмы. Мы согреваем своим светом и теплом – других. Стоим и выстоим", - подписала фото ведущая.

Лилия Ребрик снялась в черном костюме с глубоким декольте / instagram.com/liliia.rebrik

Ранее 59-летняя звезда сериала Район Мелроуз актриса Лиза Ринна снялась в облегающем боди с глубоким декольте и черных лаковых ботфортах на шпильке.

Также провокационным образом похвасталась 16-летняя дочь Ольги Фреймут - Злата Митчелл посветила пышными формами в Париже в откровенных мини-шортиках.

Другие новости: