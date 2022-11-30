УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Лилия Ребрик ошеломила смелым декольте в черном тотал-луке

30 ноября 2022, 02:36

Ведущая предстала перед поклонниками в неожиданном образе.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик снялась в черном костюме с глубоким декольте / instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик - само воплощение женственности. На экранах она появляется в ареоле света, излучает спокойную уверенность.

Сложно представить ведущую в образе женщины-вамп. Который, к слову, так великолепно ей удалось воплотить.

Недавно Ребрик на своей странице в Instagram опубликовала оригинальный портрет - фрагмент фотосессии, на котором она заставила своих поклонников посмотреть на себя совершенно под другим углом. На снимке ведущая - воплощение силы, стойкости и нерушимости.

Ребрик примерила черные брюки-палаццо и топ с глубоким декольте, которое подчеркивало ее соблазнительную грудь. Пиджак она закинула на плечо в демонстративном жесте.

"Нам умышленно гасят свет, но мы несем его сами. Нас не погрузить в темноту! Мы не боимся тьмы. Мы согреваем своим светом и теплом – других. Стоим и выстоим", - подписала фото ведущая.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик снялась в черном костюме с глубоким декольте / instagram.com/liliia.rebrik

Ранее 59-летняя звезда сериала Район Мелроуз актриса Лиза Ринна снялась в облегающем боди с глубоким декольте и черных лаковых ботфортах на шпильке.

Также провокационным образом похвасталась 16-летняя дочь Ольги Фреймут - Злата Митчелл посветила пышными формами в Париже в откровенных мини-шортиках.

Другие новости:

шоу-бизнес Лилия Ребрик новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:36

Лилия Ребрик ошеломила смелым декольте в черном тотал-луке

01:35

Как заставить интерьер выглядеть дорого, не взяв вторую ипотеку: 10 хитростей, которые всех удивят

01:15

Самый красивый новогодний маникюр 2023 френч, который очарует всех вокругФото

00:30

Немецкие зенитки прикроют небо: Шольц пообещал передать Украине больше самоходок Gepard

29 ноября, вторник
23:58

"Влияние Пригожина падает": Арестович рассказал, планируют ли в Кремле ликвидацию "повара Путина"

Реклама
23:48

Приметы на 30 ноября: 3 запреты, которые нарушать никому нельзяВидео

23:45

В Изюме россияне изнасиловали девочку и отрезали половые органы подростку, а затем казнили их

23:35

"Сдал" отчим любимой: россияне жестоко казнили девочку-подростка и 6 мужчин на ХерсонщинеВидео

23:30

Украина должна иметь право бить по российским аэродромам - МИД Латвии

23:20

"Мурашки по коже и слезы на глазах": жительница Херсона рассказала, как ВСУ заходили в городВидео

23:12

Пытаются перегруппироваться: в ВСУ рассказали, что действительно происходит на Кинбурнской косеВидео

23:05

Гороскоп на завтра 30 ноября 2022: Рыбам – суета и работа, а Львам – экономия сил

22:43

"Крайне высока": в Минобороны Польши ошарашили заявлением о вероятности участия в войнеВидео

22:33

Лунный календарь стрижек на декабрь 2022: называем лучшие дни для ухода за локонами

22:15

Свет включают на пять-шесть часов: в ДТЭК рассказали, изменится ли ситуация в ближайшее времяВидео

21:36

В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

21:35

Гороскоп на декабрь от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 годаВидео

21:33

НАТО усилит поддержку Украины и поможет в защите от российских атак - заявление министров

21:27

Вместилось не все: "Мисс-Украина Вселенная" засунула пышный бюст в сетку

21:15

Даже в магазин не нужно идти: 4 способа вернуть кафелю человеческий вид

Реклама
21:03

Джулия Робертс поделилась редким фото своих близнецов

20:47

"Дискуссия продолжается": в НАТО дали понять, что вопрос о поставках Украине ЗРК Patriot не закрытВидео

20:40

Ядерный шантаж РФ: как Кремль может использовать ЗАЭСмнение

20:26

Больше никакой вони: как избавиться от запаха табака

20:19

"Хотела смудрить, но ступила": предательница Ани Лорак рассказала, кто должен навести порядок в мире

19:53

"Угрозы по графику": к киевлянам обратились с важным сообщением о ракетных ударах РФВидео

19:31

Значительно продвинулись вперед: ВСУ освободили 13 населенных пунктов на ЛуганщинеВидео

19:20

Война будет завершена в следующем году нашей победоймнение

18:55

Favbet поддержал забег "Объединенные смелостью" для сбора средств на "Ловца шахедов" реклама

18:32

Срочная помощь от США: стало известно, что вошло в многомиллионный пакет для УкраиныВидео

18:30

Жена Виктора Павлика рассказала про планы на второго ребенка и показала беременное фото

17:52

"Он для меня один и единственный": бывшая жена Потапа сделала неожиданное признание

17:42

Солистка популярной украинской группы рассказала о смерти близкого человека из-за генератора

17:35

СБУ проверит букмекерскую контору 1xBet на связи с Россией

17:33

"Ситуация сложная": свет в Украине могут подавать лишь на 5-6 часов в день - ШмыгальВидео

17:23

Звезда "Вечернего квартала" спародировал, как Лукашенко прятался от "покушения Украины и Польши"

17:08

"Украина - заложница": Кулеба рассказал о жесткой игре Орбана с ЕСВидео

17:00

Во Львове депутаты потребовали запретить работу УПЦ МП

16:51

Звезда реалити-шоу раскрыла подробности страстного романа с принцем Гарри

16:29

РФ устроит ковровые бомбардировки Украины, если Запад не поможет Киеву - бывший главком сил НАТОВидео

Реклама
16:24

Как избавиться от надоедливого грибка в ванной, который опасен для здоровья

15:59

Будет интернет: по всей стране в "Пунктах несокрушимости" установят Starlink - МинцифрыВидео

15:45

Даша Астафьева и Леся Никитюк в фартуках устроили переполох на кухнеВидео

15:43

Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удачаВидео

15:41

Есть страшно, а выкинуть жалко: что приготовить из завалявшееся в холодильнике сметаны

15:39

Каминская рассказала правду про отъезд из Украины, и почему не могла чистить картошку как АстафьеваВидео

15:08

Как не остаться без волос: семь типичных ошибок при мытье головы

14:52

Из Франции в Украину привезли мощную ракетную установку LRU - РезниковВидео

14:52

"Труха вместо мозгов": Ефросинина прошлась по российской телеведущей, которая захотела ехать на фронт

14:50

Переборщила с пластикой: дочь Успенской сделала из себя Алсу

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять