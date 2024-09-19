Лидия Таран призналась, чему посвятила себя во Франции

В 2022 ей, как и многим украинцам, пришлось строить с нуля жизнь за границей.

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Лидия Таран новости - Лидия Таран рассказала, чем занимается во Франции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidiyataran

Сегодня популярная украинская ведущая Лидия Таран празднует свое 47-летие. По негласной традиции она решила подвести итоги прошедшего года.

Так в своем блоге в Instagram она, среди прочего, раскрыла, чем занимается сейчас во Франции, куда выехала вместе с дочерью в начале полномасштабной войны. Таран отметила, что продолжила журналистскую деятельность - "высветлила бесчисленное количество франко-украинских событий" и "продолжает строить мосты дружбы между народами".

Также украинская журналистка во Франции получила диплом магистра - она успешно защитила работу на тему: "Деонтология украинской журналистики и ее отношения с властью во время войны".

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При этом Лидия Таран отметила, что останавливаться на достигнутом не собирается. Лишь надеется, что к 50-летнему юбилею приобретет еще больше мудрости и понимания жизненных целей.

Кто такая Лидия Таран? Лидия Таран - украинская телеведущая. Обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". С 2009 года - ведущая телеканала 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") и 2+2 ("ПроФутбол"). После выезда за границу в феврале 2022 года - корреспондент канала 1+1 во Франции.

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