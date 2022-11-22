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Лидера Red Hot Chili Peppers застукали с младшей его на 35 лет украинской актрисой

22 ноября 2022, 12:25

Энтони Кидис устроил украинской красотке свидание в одном из ресторанчиков Лос-Анджелеса.

Энтони Кидис
Энтони Кидис и Марина Мазеп сходили на свидание в Лос-Анджелесе / instagram.com/chilipeppers

Американский певец и лидер группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис известен своей бурной личной жизнью. 60-летний рокер ни раз не был женат, однако о его любовных похождениях ходят легенды.

Известно, что, как и многие престарелые ловеласы, Кидис предпочитает молодых девушек модельной внешности. Недавно певца застукали на свидании с Мариной Мазепой - украинской актрисой, которая преуспевает в своей карьере в Голливуде.

Музыканта и 25-летнюю актрису сняли папарацци, когда те обедали на летней площадке одного из ресторанов в Лос-Анджелесе. Пара себя вела спокойно и уверенно, не прятала лиц от фотокамер, и просто продолжала есть и разговаривать. Фотографиями поделились Daily Mail. Пока достоверно не известно, было ли свидание Кидиса и Мазепы дружеским, деловым или романтическим.

Вероятным романом с Мариной Мазепой Энтони Кидис побил свой собственный рекорд - он старше подруги на 35 лет. Ранее он встречался с австралийской моделью Хеленой Вестергаард, которая младше его на 32 года.

Ранее стало известно, что 49-летняя немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум планирует подарить своему нынешнему мужу, 33-летнему немецкому музыканту Тому Каулитцу, ребенка.

Украинская блогерка, бизневумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как попала с годовалым ребенком в ДТП в Киеве.

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