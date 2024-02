Лидер культовой группы U2 Боно пламенно и яростно призвал США помогать Украине

Легендарная рок-группа из Ирландии U2 дала концерт в Лас-Вегасе, в ходе которого солист коллектива, Боно, призвал помогать Украине.

Боно и его коллега по U2 Эдж - известные симпатики / коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Легендарная ирландская рок-группа U2 дала очередной концерт в Лас-Вегасе. Солист коллектива Боно, который активно поддерживает Украину в войне с РФ и даже вместе с гитаристом Эджем приезжал в Киев в 2022 году, во время выступления обратился к публике и непосредственно властям США с призывом "предоставить украинцам все, в чем они нуждаются". Соответствующее видео с концерта было обнародовано в Telegram-канале фандрейзинговой платформы United 24.

Боно напомнил, что уже совсем скоро – 24 февраля 2024 года – полномасштабной террористической войне в Украине исполнится два года. Музыкант со свойственным себе пафосом сказал, что сейчас украинцы борются за свободу всего мира и если прекратить помогать, то страна-агрессор Россия "захватит следующие страны".

"Америка, ты такая щедрая! Но дадим этим людям все, в чем они нуждаются. Потому что они борются за нашу свободу, а не только за свою. На следующей неделе будет два года, как Путин вторгся в Украину, пытаясь уничтожить тяжело полученную свободу 41 миллиона человек. Следующими могут быть Польша, Литва, Восточная Германия. Кто знает, куда дальше этот человек может пойти. Или не пойти", – сказал со сцены Боно.

Поддержка западными звездами Украины

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

