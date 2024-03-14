Леся Никитюк увеличила грудь без хирургии: лафйхак от звезды

Леди Ле похвасталась округлившимися формами в стильном луке.

https://stars.glavred.info/lesya-nikityuk-uvelichila-grud-bez-hirurgii-lafyhak-ot-zvezdy-10550102.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк рассказала, как увеличила бюст без пластики / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк отрицает, что изменяла свою внешность при помощи пластической хирургии. Ее привлекательность - результат ее тщательной работы над собой.

Тем не менее есть в рукаве шоувумен один лайфхак, который способен сделать ее декольте более пышным. Им Леди Ле поделилась в своем блоге в Instagram.

Звездная блондинка показала сэлфи в шикарном платье с глубоким вырезом. Таким образом она подчеркнула бюст, который визуально увеличился. Это - вовсе не результат пластики или белья с пуш-апом.

видео дня

Ведущая призналась, что немного набрала вес. Впрочем, огорчаться он не стала, ведь с лишними килограммами ее фигура приобрела аппетитные округлости. "А знаете, я иногда радуюсь, когда приходят новые 2 кг, а с ними и грудь", - пишет неунывающая Леся Никитюк.

Леся Никитюк рассказала, как увеличила бюст без пластики / instagram.com/lesia_nikituk

Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Ранее один из лидеров группы ТНМК Олег Михайлюта попал в военный госпиталь. Там Фаготу врачи запретили петь и говорить. У артиста обнаружили тяжелую болезнь.

Также украинский боксер Вячеслав Узелков пожаловался на бывшую жену, которая, по его мнению, настраивает их общих детей, 15-летнего Роберта и 12-летнюю Оливию, против отца.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.