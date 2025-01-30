Леся Никитюк откровенно призналась, почему ушла из шоу "Хто зверху?"

Вкратце:
- Леся Никитюк подтвердила, что уходит из "Хто зверху?"
- Ведущая рассказала, почему приняла такое решение
Развлекательное шоу "Хто зверху?" - одна из самых крупных телеработ Леси Никитюк. Ей она посвятила 7 лет своей жизни, поэтому новость про ее уход с проекта удивила многих.
Особенно на фоне недавней помолвки ведущей и слухов про ее беременность. Свое положение Леся Ивановна не комментировала, а вот о решении уйти из шоу рассказала ЖВЛ Представляє.
Никитюк отметила, что полномасштабная война показала ей важность и ценность личной жизни. Однако работа над проектом не позволяла Лесе уделить ей достаточно времени, а поиск баланса между личным и работой не увенчался успехом. Ведущей пришлось сделать выбор.
"Это был такой забег в 10 лет. Я не справлялась, не могла найти баланс, но эта страшная полномасштабная война показала, что мы должны жить здесь и сейчас, заботиться о себе и своем эмоциональном состоянии, о тех, кто рядом, чтобы был кто-то рядом с тобой", - призналась Леся Никитюк.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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