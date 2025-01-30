Звезда "Женского доктора" готовится к операции: "Все же ухудшается ситуация"

О чем рассказала Цимбалару:
- Актриса страдает от последствий тяжелой формы гайморита
- Ей придется делать операцию чтобы окончательно прийти в норму
Летом украинская актриса Анастасия Цимбалару практически оглохла: она заболела гайморитом, который перенесла бессимптомно. Однако болезнь со временем усугубилась и привела к осложнениям.
Позже слух восстановился, однако и сегодня Цимбалару борется с последствиями болезни. Больше всего страдают по-прежнему уши, однако теперь к ним "присоединились" нос и горло.
В недавнем комментарии для ЖВЛ представляє Анастасия сообщила, что готовится к операции, которая должна нормализовать ее состояние. По рекомендации врачей она состоится, когда погода станет более теплой.
"Все же ухудшается ситуация, особенно с дыханием. Сейчас отопительный сезон, сухой воздух, на улице холодно, я перестаю дышать. Все больше и больше я зависима от капель для носа. Это меня очень беспокоит. Я была на консультации у врача, мне сказали, что лучше делать такого рода операцию уже в теплый сезон. Я жду весну и буду лечиться. Из-за того, что у меня не дышит левая часть, у меня возникают проблемы и со слухом, и с горлом. Это все между собой взаимодействует, вылечив свою перепонку, я смогу улучшить ситуацию со слухом", - поделилась актриса.
Смотрите выпуск ЖВЛ представляє, в котором Анастасия Цимбалару рассказала про свое здоровье:
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Кто такая Анастасия Цимбалару?
Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.
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