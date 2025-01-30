Звезда "Женского доктора" готовится к операции: "Все же ухудшается ситуация"

Анастасия Цимбалару рассказала, как больше полугода борется с последствиями сложной болезни.

https://stars.glavred.info/zvezda-zhenskogo-doktora-gotovitsya-k-operacii-vse-zhe-uhudshaetsya-situaciya-10635134.html Ссылка скопирована

Анастасия Цимбалару новости - Анастасия Цимбалару рассказала про операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

О чем рассказала Цимбалару:

Актриса страдает от последствий тяжелой формы гайморита

Ей придется делать операцию чтобы окончательно прийти в норму

Летом украинская актриса Анастасия Цимбалару практически оглохла: она заболела гайморитом, который перенесла бессимптомно. Однако болезнь со временем усугубилась и привела к осложнениям.

Позже слух восстановился, однако и сегодня Цимбалару борется с последствиями болезни. Больше всего страдают по-прежнему уши, однако теперь к ним "присоединились" нос и горло.

В недавнем комментарии для ЖВЛ представляє Анастасия сообщила, что готовится к операции, которая должна нормализовать ее состояние. По рекомендации врачей она состоится, когда погода станет более теплой.

"Все же ухудшается ситуация, особенно с дыханием. Сейчас отопительный сезон, сухой воздух, на улице холодно, я перестаю дышать. Все больше и больше я зависима от капель для носа. Это меня очень беспокоит. Я была на консультации у врача, мне сказали, что лучше делать такого рода операцию уже в теплый сезон. Я жду весну и буду лечиться. Из-за того, что у меня не дышит левая часть, у меня возникают проблемы и со слухом, и с горлом. Это все между собой взаимодействует, вылечив свою перепонку, я смогу улучшить ситуацию со слухом", - поделилась актриса.

Смотрите выпуск ЖВЛ представляє, в котором Анастасия Цимбалару рассказала про свое здоровье:

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что жены Виктора Павлика "поцапались" в Сети. Бывшая избранница артиста Лариса Созаева публично осудила его теперешнюю супругу Катю Репяхову.

Также украинский шоумен и воин ВСУ Даниэль Салем прокомментировал роман с Lida Lee. Парочке давно приписывают отношения, и наконец Салем признался, что происходит между ним и певицей.

Читайте также:

Кто такая Анастасия Цимбалару? Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред