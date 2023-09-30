Лепс и Чичерина жидко опозорились с новым патриотическим треком

Приспешники Кремля, а по совместительству певцы, Григорий Лепс, Юлия Чичерина и Влад Маленко выпустили новый "патриотический" трек - по заказу пропагандистов.

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Лепс и Чичерина в который раз попытались доказать свою лояльность путинскому режиму / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Матерый путинист Григорий Лепс и не менее матерая путинистка Юлия Чичерина (вместе с неким начинающим путинистом Владом Маленко) выпустили новый низкопробный пропагандистский трек.

Без лжи, манипуляций и искажения исторических фактов, как обычно у русских пропагандистов бывает, не обошлось.

В порядке очереди каждый из путинистов исполнил свой куплет. В первом же куплете Лепс провыл ‒ мол,"Вернадский видел в небе русские маяки". К слову, "маяками" в песне характеризуют достижения РФ, оккупантов и вообще что угодно, связанное со страной-агрессером.

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Дело в том, что академик Вернадский, хоть и родился в Санкт-Петербурге, очень много сделал для украинской культуры и культуры. В том числе был основателем Национальной библиотеки Украинского государства в Киеве, членом Научного общества Шевченко, требовал признания наличия отдельного украинского народа (вопреки позиции русского царизма). В клипе все трое пропагандистов предстали в воинственных позах, Лепс пищал, а зрителям показывали черно-красные декорации с оружием и разными достопримечательностями РФ.

В клипе все трое путинистов представали в воинственных позах, Лепс то рычал, то пищал, а в видеоряде показывали черно-красные декорации с оружием и разными достопримечательностями РФ.

Что заявили Басков и Лепс

Путинисты Николай Басков и Григорий Лепс отличились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тысячи грн) за каждый подбитый танк Leopard.

Басков сообщил, что пока никаких выплат не было, и они планируют реализовывать их через Минобороны вместе с "Российской медиагруппой". По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" приобщатся и другие российские исполнители.

Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.

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