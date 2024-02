Леонардо Ди Каприо "поймали" папарацци на свидании с новой возлюбленной-супермоделью

49-летнего американского легендарного актера и продюсера Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с его возлюбленной ‒ 25-летней итальянской супермоделью Витторией Черетти. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Звездную пару "зафиксировали" местные папарацци в Лос-Анджелесе.

Ди Каприо был одет в светлую футболку, зеленые брюки, черные кроссовки и кепку. Оскароносный актер также носил медицинскую маску, а его отросшие в последнее время волосы были собраны в хвостик, торчащий из задней части кепки на голове.

NEW: pics of Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti ! pic.twitter.com/xbJI86inbw