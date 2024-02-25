Леонардо Ди Каприо "поймали" папарацци на свидании с новой возлюбленной-супермоделью

49-летнего американского легендарного актера и продюсера Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с его возлюбленной ‒ 25-летней итальянской супермоделью Витторией Черетти. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
Звездную пару "зафиксировали" местные папарацци в Лос-Анджелесе.
Ди Каприо был одет в светлую футболку, зеленые брюки, черные кроссовки и кепку. Оскароносный актер также носил медицинскую маску, а его отросшие в последнее время волосы были собраны в хвостик, торчащий из задней части кепки на голове.
NEW: pics of Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti ! pic.twitter.com/xbJI86inbw— ʟᴏɪ (@LDCOSTIGAN) February 23, 2024
Итальянская супермодель тем временем надела черные брюки для йоги с черным топом и укороченную коричневую замшевую куртку. А из дополнительных аксессуаров Виттория выбрала небольшую черную сумочку и солнцезащитные очки.
Леонардо Ди Каприо
Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (родился 11 ноября 1974 года) - легендарный голливудский актер и продюсер.
Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премию Гильдии киноактёров США (2016), три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряного медведя" (1997) Берлинского кинофестиваля, сообщает "Википедия".
Напомним, ранее американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роли в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.
Также стал известен вероятный пол второго ребенка певицы Рианны, которая огорошила фанатов новостью про беременность - папарацци поймали артистку за покупками для будущего малыша.
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