Леонардо Ди Каприо "поймали" папарацци на свидании с новой возлюбленной-супермоделью

Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с Витторией Черетти. Звездную пару заметили в Лос-Анджелесе после полугода слухов об их романе.

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Леонардо Ди Каприо подловили на свидании с супермоделью Витторией Черетти / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

49-летнего американского легендарного актера и продюсера Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с его возлюбленной ‒ 25-летней итальянской супермоделью Витторией Черетти. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Звездную пару "зафиксировали" местные папарацци в Лос-Анджелесе.

Ди Каприо был одет в светлую футболку, зеленые брюки, черные кроссовки и кепку. Оскароносный актер также носил медицинскую маску, а его отросшие в последнее время волосы были собраны в хвостик, торчащий из задней части кепки на голове.

видео дня

NEW: pics of Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti ! pic.twitter.com/xbJI86inbw — ʟᴏɪ (@LDCOSTIGAN) February 23, 2024

Итальянская супермодель тем временем надела черные брюки для йоги с черным топом и укороченную коричневую замшевую куртку. А из дополнительных аксессуаров Виттория выбрала небольшую черную сумочку и солнцезащитные очки.

Леонардо Ди Каприо Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (родился 11 ноября 1974 года) - легендарный голливудский актер и продюсер.

Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премию Гильдии киноактёров США (2016), три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряного медведя" (1997) Берлинского кинофестиваля, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роли в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.

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