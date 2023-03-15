Легендарный гитарист из Queen принял рыцарский титул из рук Чарльза III

14 марта в Букингемском дворце состоялась церемония посвящения в рыцари британского музыканта, гитариста легендарной группы Queen Брайана Мэя. Об этом сообщается на официальных страницах британской королевской семьи в социальных сетях.
Фактически рыцарский титул был присвоен артисту еще 31 декабря 2022 года за заслуги в области музыки и благотворительности. Тогда Мэй выразил надежду, что его новое положение добавит ему веса в обществе, и позволит сделать еще больше добрых дел. Мэй - активный защитник прав животных, что очень импонирует личным убеждениям короля Чарльза III.
После церемонии торжественного посвящения гитарист стал сэром Брайаном Гарольдом Мэйем, командором Ордена Британской империи. После его фамилии в официальных документах музыкант теперь обязан указывать аббревиатуру СВЕ - сокращенно от "Commander of the British Empire".
На своей странице в Instagram Брайан Мэй прокомментировал торжественное событие, вернее поделился эмоциями от полученного рыцарского титула. Впрочем, он был краток и написал просто: "Нет слов!"
Брайан Мэй - пока первый и единственный музыкант, который имеет отношение к проекту Queen, и обладает рыцарским титулом.
Чарльз в роли короля
После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.
К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.
За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.
Совсем недавно короля Чарльза III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами. Британская пресса выяснила, что после скандального нападения с пятью брошенными яйцами дело не закончилось.
Как оказалось, последовала реакция стоящей рядом публики, которая заставила короля растерянно оглядываться.
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