Легендарный гитарист из Queen принял рыцарский титул из рук Чарльза III

И хоть сейчас это высокое звание имеет скорее номинальное значение, Брайан Мэй высоко оценил оказанную ему честь.

Король Чарльз III посвятил Брайана Мэя в рыцари / instagram.com/brianmayforreal, instagram.com/theroyalfamily

14 марта в Букингемском дворце состоялась церемония посвящения в рыцари британского музыканта, гитариста легендарной группы Queen Брайана Мэя. Об этом сообщается на официальных страницах британской королевской семьи в социальных сетях.

Фактически рыцарский титул был присвоен артисту еще 31 декабря 2022 года за заслуги в области музыки и благотворительности. Тогда Мэй выразил надежду, что его новое положение добавит ему веса в обществе, и позволит сделать еще больше добрых дел. Мэй - активный защитник прав животных, что очень импонирует личным убеждениям короля Чарльза III.

После церемонии торжественного посвящения гитарист стал сэром Брайаном Гарольдом Мэйем, командором Ордена Британской империи. После его фамилии в официальных документах музыкант теперь обязан указывать аббревиатуру СВЕ - сокращенно от "Commander of the British Empire".

видео дня

На своей странице в Instagram Брайан Мэй прокомментировал торжественное событие, вернее поделился эмоциями от полученного рыцарского титула. Впрочем, он был краток и написал просто: "Нет слов!"

Брайан Мэй - пока первый и единственный музыкант, который имеет отношение к проекту Queen, и обладает рыцарским титулом.

Король Чарльз III посвятил Брайана Мэя в рыцари / instagram.com/brianmayforreal

Чарльз в роли короля

После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

Совсем недавно короля Чарльза III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами. Британская пресса выяснила, что после скандального нападения с пятью брошенными яйцами дело не закончилось.

Как оказалось, последовала реакция стоящей рядом публики, которая заставила короля растерянно оглядываться.

Другие новости: