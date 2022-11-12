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Легендарный Бэнкси подтвердил авторство граффити в Бородянке

12 ноября 2022, 09:03

Художник Бэнкси сделал публикацию на своей странице в Instagram.

Легендарный Бэнкси подтвердил авторство граффити в Бородянке
Фото Instagram

Британский стрит-арт художник Бэнки, личность которого до сих пор остается загадкой, нарисовал очередной шедевр.

На этот раз художник подтвердил свое авторство и опубликовал пост на своей странице в Instagram. Удивительным является тот факт, что нарисовал свою работу он в Бородянке Киевской области, где побывали российские оккупанты и куда прилетали российские ракеты.

На стене разрушенного дома он изобразил девочку, стоящую на руках на развалинах изуродованного рашистами многоквартирного дома. Бэнкси, который редко признает авторство своих работ и метко отмечает значимые события в мире, побывал и в Украине.

Украинские звезды не остались в стороне и начали благодарить художника за его внимание к Украине, которая ведет тяжелую войну, защищаясь от России.

Легендарный Бэнкси подтвердил авторство граффити в Бородянке

Напомним, что Россия может применить к Украине "сирийский сценарий" и бомбить ее города так же, как бомбила сирийский город Алеппо. Стране-агрессору РФ не дает этого сделать только украинская противовоздушная оборона (ПВО).

Однако систем ПВО Украине не хватает. Ей нужно больше таких установок, чтобы иметь возможность сбивать российские ракеты и дроны-камикадзе. Если же западные партнеры не предоставят больше систем ПВО, то риск бомбардировок украинских городов и сел по "сценарию Сирии" будет расти. Об этом пишет британское издание BBC, опираясь в своих выводах, в частности, и на отчет британского аналитического центра "Королевский институт объединенных служб".

Именно из-за нынешнего успешного действия противовоздушной обороны Украины Россия боится активно применять свою авиацию. И это является положительной стороной даже в тех условиях, что у РФ есть преимущество в личном составе и военной технике. Поэтому страна-агрессор запускает больше баллистических и крылатых ракет большой дальности и использует дешевые иранские дроны-камикадзе.

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