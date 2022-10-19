Легенда мирового рока приютил в Англии семью беженцев из Украины с 5 детьми

Род Стюарт, украинские беженцы / https://ua.depositphotos.com и Daily Mirror

Легендарный британский рок-музыкант (бывший солист группы The Faces) Род Стюарт вместе с супругой Пенни Ланкастер приютили многодетную семью беженцев из Украины. Душещипательную историю рассказали журналисты местного издания Daily Mirror.

Музыкант арендовал для них дом и помогает беженцам деньгами. Такое решение чета Стюартов принял после просмотра новостей о захватнической войне, развязанной Россией против Украины.

"Словами невозможно описать то, что мы увидели. Бомбардировка невинных детей, бомбардировка больниц и детских площадок. Как и все остальные, мы были абсолютно не в себе. Я никому не желаю такого. Это зло, чистое зло", – сказал Стюарт.

Музыкант помог с работой родителям ‒ Ростиславу и Елене. И он говорит, что рад ‒ их дети (17-летний Тарас, 16-летний Костя, 13-летний Роман, 10-летняя Мария и 2-летний Дмитрий) теперь сладко спят, а не просыпаются от взрывов и сирен.

Кроме того, Стюарт вместе со своим племянником Уорреном укомплектовали несколько грузовиков с гуманитарной помощью, которые отправились в Украину. А потом, на обратной пути, этим транспортом были доставлены в Берлин еще 16 беженцев.

Напомним, ранее легендарная британская рок-группа The Rolling Stones и американская рок-группа Guns N' Roses публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.

"Роллинги" во время исполнения своего хита Gimme Shelter в лондонском Гайд-парке показали на большом экране кадры взрывов и разрушений, которые совершили русские оккупанты на территории Украины. Впоследствии на экране за спиной взвился большой украинский флаг.

Что касается Guns N' Roses, то на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне организаторы украсили сцену украинской символикой – на сцене были наши флаги, а зал и сцена регулярно подсвечивались желто-голубыми цветами.

До того легендарный британский рок-музыкант, бывший лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн и его супруга Шерон говорили о том, что предоставят украинским беженцам свой особняк в Великобритании.

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