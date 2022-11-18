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Легенда мирового рока начал свои гастроли с поддержки Украины

18 ноября 2022, 21:15

Известный британский певец и музыкант Род Стюарт надел костюм в цветах украинского флага и открыл концерт антивоенной песней в поддержку Украины

Род Стюарт, Украина
Род Стюарт / коллаж https://ua.depositphotos.com и УНИАН

77-летний легендарный британский певец и гитарист Род Стюарт облачился в костюм цветов украинского флага и специально начал свое очередное гастрольное турне по Великобритании антивоенной песней своим антивоеным хитом Rhythm of My Heart. Об этом соообщает британское издание Mirror.

На стадионе Nottingham Arena 77-летний артист исполнил Rhythm of My Heart, который он некогда написал, вдохновленный войной во Вьетнаме, но, по его словам, пенся "имеет отношение к любому военному конфликту". Причем во время исполнения на сцене проецировался снимок украинского президента Владимира Зеленского.

"У меня есть песня под названием "Ритм моего сердца", которая на самом деле о войне во Вьетнаме и о том, насколько она бессмысленна. Но это относится к любой войне. Посвящаю ее украинцам. Это меньшее, что я могу сделать", - сказал музыкант.

Напомним, что Род Стюарт известен ярой поддержкой Украины и украинцев. Он также нашел в Великобритании дом для многодетной украинской семьи из семи человек и пообещал оплачивать аренду и счета в течение года.

Музыкант помог с работой ‒ Ростиславу и Елене. И он говорит, что рад ‒ их дети (17-летний Тарас, 16-летний Костя, 13-летний Роман, 10-летняя Мария и 2-летний Дмитрий) теперь сладко спят, а не просыпаются от взрывов и сирен.К слову, до того легендарный британский рок-музыкант, бывший лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн и его супруга Шерон говорили о том, что предоставят украинским беженцам свой особняк в Великобритании.

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