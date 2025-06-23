"Лег прямо посреди улицы": популярный украинский певец оказался в эпицентре взрывов

Андрей Кравченко чудом спасся от осколков.

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Ракетная атака на Киев 23 июня - Андрей Кравченко оказался в эпицентре / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andrii_kravch, t.me/dsns_telegram

Кратко:

В ночь на 23 июня страна-оккупант совершила ракетную атаку на Киев

Андрей Кравченко оказался в эпицентре взрывов, когда вышел на улицу оценить повреждения

Украинский певец Андрей Кравченко поделился историей, как он пережил ночную ракетную атаку по Киеву 23 июня. Артист оказался в считанных метрах от эпицентра взрыва и едва уцелел.

В своем блоге в Instagram Кравченко рассказал, что после четырех взрывов он решил, что опасность миновала, и вышел на улицу посмотреть, все ли в порядке с его домом. Затем прогремел еще один взрыв.

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Певец рухнул на землю, прикрывая лицо и тело от осколков. Когда пришел в себя, то увидел, что два соседних дома разрушены.

"Каждую ночь украинцы переживают то, что невозможно забыть. Этой ночью после четвертого взрыва рядом с моим домом, вышел посмотреть, все ли цело. И именно в этот момент еще один удар. Лег прямо посреди улицы, спасаясь от осколков, которые на фото... По соседству с моим домом - два уничтожены... Прилет за прилетом. Осколки летели во все стороны. Они не выбирают, кто перед ними - женщина, ребенок, военный... Просто смерть, рассыпанная по мирным улицам!" - пишет Андрей Кравченко. К счастью, сам артист не пострадал.

Ракетная атака на Киев 23 июня - Андрей Кравченко оказался в эпицентре / instagram.com/andrii_kravch

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Удар по Киеву 23 июня - новости по теме:

Ранее Главред рассказывал, что российская ракета разнесла квартиру популярных украинских певцов - Тараса и Елены Тополей. Наибольшие повреждения получила спальня их троих детей.

Также свидетелем ракетной атаки стал украинский блогер Миша Лебига - во время видеострима он случайно записал звук попадания шахеда вблизи его дома. В квартире блогера посыпалась штукатурка.

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Кто такой Андрей Кравченко? Андрей Кравченко - заслуженный артист эстрадного искусства Украины. Его жизнь была связана с музыкой давно. После окончания школы он сразу поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств (имеет диплом магистра).

Впоследствии мужчина пять лет работал в ансамбле песни и пляски Государственной пограничной службы Украины.

Известно также, что певец имеет звание младшего лейтенанта в запасе по специальности "военный психолог".

Сейчас живет и работает в Киеве, но родом из Чернигова.

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