"Лег прямо посреди улицы": популярный украинский певец оказался в эпицентре взрывов

Кратко:
- В ночь на 23 июня страна-оккупант совершила ракетную атаку на Киев
- Андрей Кравченко оказался в эпицентре взрывов, когда вышел на улицу оценить повреждения
Украинский певец Андрей Кравченко поделился историей, как он пережил ночную ракетную атаку по Киеву 23 июня. Артист оказался в считанных метрах от эпицентра взрыва и едва уцелел.
В своем блоге в Instagram Кравченко рассказал, что после четырех взрывов он решил, что опасность миновала, и вышел на улицу посмотреть, все ли в порядке с его домом. Затем прогремел еще один взрыв.
Певец рухнул на землю, прикрывая лицо и тело от осколков. Когда пришел в себя, то увидел, что два соседних дома разрушены.
"Каждую ночь украинцы переживают то, что невозможно забыть. Этой ночью после четвертого взрыва рядом с моим домом, вышел посмотреть, все ли цело. И именно в этот момент еще один удар. Лег прямо посреди улицы, спасаясь от осколков, которые на фото... По соседству с моим домом - два уничтожены... Прилет за прилетом. Осколки летели во все стороны. Они не выбирают, кто перед ними - женщина, ребенок, военный... Просто смерть, рассыпанная по мирным улицам!" - пишет Андрей Кравченко. К счастью, сам артист не пострадал.
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Удар по Киеву 23 июня - новости по теме:
Ранее Главред рассказывал, что российская ракета разнесла квартиру популярных украинских певцов - Тараса и Елены Тополей. Наибольшие повреждения получила спальня их троих детей.
Также свидетелем ракетной атаки стал украинский блогер Миша Лебига - во время видеострима он случайно записал звук попадания шахеда вблизи его дома. В квартире блогера посыпалась штукатурка.
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Кто такой Андрей Кравченко?
Андрей Кравченко - заслуженный артист эстрадного искусства Украины. Его жизнь была связана с музыкой давно. После окончания школы он сразу поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств (имеет диплом магистра).
Впоследствии мужчина пять лет работал в ансамбле песни и пляски Государственной пограничной службы Украины.
Известно также, что певец имеет звание младшего лейтенанта в запасе по специальности "военный психолог".
Сейчас живет и работает в Киеве, но родом из Чернигова.
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