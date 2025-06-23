"Будут должны": Михаил Лебига записал мощный взрыв под Киевом во время стрима

Кратко:
- Михаил Лебига записал звук взрыва
- Как пострадал его дом
Украинский известный блогер Михаил Лебига случайно стал свидетелем взрыва под Киевом во время обстрела в ночь на 23 июня.
Как стало известно, звук попадания шахеда вблизи его дома он записал во время стрима.
Также взрывная волна дошла до дома Михаила, из-за чего посыпалась штукатурка со стен и потолка, сам Лебига успел упасть на пол и свернуться в клубок.
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"Будут должны мне новую штукатурку", - написал блогер и показал фото последствий ударной волны.
Напомним, Лебига переехал в Киев в 2023году, а раньше жил в Каменце-Подольском, где имеет свою квартиру. Сейчас он проживает в элитном доме под Киевом, который арендует.
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Атака на Киев и область 23 июня - что известно
Как писал Главред, ночью над Украиной зафиксировали массовую активность российских дронов-камикадзе типа "шахед". Воздушную тревогу объявили более чем в половине регионов страны, в том числе в Киеве.
В Киевской области в результате массированного российского обстрела жилых и промышленных секторов возникли пожары и разрушения, один человек погиб, еще 8 ранены. Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. Во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.
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Кто такой Михаил Лебига?
Михаил Лебига – украинский блоггер, стриммер. Получил освещение в СМИ, прежде всего благодаря его рекордному собранию на нужды ВСУ, ГУР, и других подразделений на платформе Twitch. Так, в частности, в июле 2023 года Лебига всего за одну ночь собрал рекордные 8,35 млн. гривен за 8-часовой сдержан. Первоначальной целью было собрать 2,658 млн грн, но по итогам сборов сумма втрое превысила цель. Только за час удалось собрать более 3 млн.
Блогер часто передает помощь защитникам лично, совершая поездки в зону боевых действий. В свое время отправил в Херсон целый гуманитарный конвой, насчитывавший 18 бусов, загруженных водой, продовольствием и вещами первой необходимости.
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