"Будут должны": Михаил Лебига записал мощный взрыв под Киевом во время стрима

Михаил Лебига показал последствия обстрела.

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Михаил Лебига - обстрел под Киевом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Михаил Лебига

Кратко:

Михаил Лебига записал звук взрыва

Как пострадал его дом

Украинский известный блогер Михаил Лебига случайно стал свидетелем взрыва под Киевом во время обстрела в ночь на 23 июня.

Как стало известно, звук попадания шахеда вблизи его дома он записал во время стрима.

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Также взрывная волна дошла до дома Михаила, из-за чего посыпалась штукатурка со стен и потолка, сам Лебига успел упасть на пол и свернуться в клубок.

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Как пострадал дом Михаила Лебиги / фото: скрин t.me/glavredinfo

"Будут должны мне новую штукатурку", - написал блогер и показал фото последствий ударной волны.

Михаил Лебига много помогает ВСУ / фото: instagram.com, Михаил Лебига

Напомним, Лебига переехал в Киев в 2023году, а раньше жил в Каменце-Подольском, где имеет свою квартиру. Сейчас он проживает в элитном доме под Киевом, который арендует.

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Атака на Киев и область 23 июня - что известно

Как писал Главред, ночью над Украиной зафиксировали массовую активность российских дронов-камикадзе типа "шахед". Воздушную тревогу объявили более чем в половине регионов страны, в том числе в Киеве.

В Киевской области в результате массированного российского обстрела жилых и промышленных секторов возникли пожары и разрушения, один человек погиб, еще 8 ранены. Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. Во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.

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Кто такой Михаил Лебига? Михаил Лебига – украинский блоггер, стриммер. Получил освещение в СМИ, прежде всего благодаря его рекордному собранию на нужды ВСУ, ГУР, и других подразделений на платформе Twitch. Так, в частности, в июле 2023 года Лебига всего за одну ночь собрал рекордные 8,35 млн. гривен за 8-часовой сдержан. Первоначальной целью было собрать 2,658 млн грн, но по итогам сборов сумма втрое превысила цель. Только за час удалось собрать более 3 млн.

Блогер часто передает помощь защитникам лично, совершая поездки в зону боевых действий. В свое время отправил в Херсон целый гуманитарный конвой, насчитывавший 18 бусов, загруженных водой, продовольствием и вещами первой необходимости.

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