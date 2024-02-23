Лечащий врач Миддлтон рассказал о состоянии принцессы

Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, после чего пошло много слухов о ее здоровье. Поговаривали даже, что принцесса перенесла кому и ее состояние на грани.
Официальных комментариев со стороны дворца еще не было, но медик Национальной службы здравоохранения на условиях анонимности решил поставить точку в разговорах о Кейт.
"Ей нужно потратить это время на себя, чтобы расслабиться и перестать заботиться о других", - врача цитирует издание "Tatler".
Также он рассказал, чем именно занимается Миддлтон после того, как она вернулась в семейный котедж "Аделаида", который находится на территории Виндзорского парка.
"Заслуженный постельный режим, полезная еда, поддержание водного баланса и строгое воздержание от напряженных дел", - сказал медик.
Еще он сообщил, что реабилитация принцессы проходит в нужном темпе, но пока она не может вернуться к активному образу жизни, как раньше. Сейчас все внимание только на здоровье.
Добавим, во дворце сообщили больна ли Кейт Миддлтон на рак, после того, как принцесса провела две недели в больнице.
Также инсайдер дворца заявил, что принцесса Уэльская "снова работает из своей постели", поскольку готовится вернуться к обязанностям к Пасхе.
Читайте больше о Кейт Миддлтон:
- Кейт Миддлтон рассказала, почему будущий король считает ее сумасшедшей
- Кейт Миддлтон "убита горем" из-за решения принца Уильяма о будущем сына Джорджа
- Думали о худшем: почему Король и Кейт Миддлтон одновременно оказались в больнице