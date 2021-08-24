Лариса Долина разделась и продемонстрировала похудевшую на 20 кило фигуру

Лариса Долина / instagram.com/larisa.dolina.official/

Русская певица родом из Баку Лариса Долина после очередного дня в Сочи на Новой волне 2021 похвасталась своим достижением за карантин - разделась до купальника, и сверкнула фигурой с минус 20 килограммами.

65-летняя Лариса Долина поделилась пикантным кадром на пляже в своем Instagram, представ перед фотографом так, чтобы все смогли оценить ее талию и обтянутые купальником формы

"Насладилась морем и солнцем вполне, на сегодня достаточно… Вроде, в море не заходят в одежде", - написала она

Лариса Долина / instagram.com/larisa.dolina.official/

"Какая фигура", "Какая женщина", "Лариса Александровна, шикарно выглядите", "Лариса, какие у Вас красивые купальники", "Не заходят , но сейчас придут неустроеннки) хорошего вечера вам ", "Красивооооо! Какой кайф худеть, чтобы купальники вот так сидели", - пишут в комментариях.

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